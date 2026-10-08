Se cayó un árbol en pleno centro y dañó un auto: "No me agarró a mí por segundos", señaló el dueño

Un árbol de gran tamaño cayó este jueves por la mañana sobre un automóvil que se encontraba estacionado en la primera cuadra de calle Dorrego y le provocó importantes daños.

Por pocos segundos, la situación pudo haber terminado con consecuencias mucho más graves ya que el propietario del rodado estaba junto a su hermano descargando herramientas del baúl cuando escucharon el estruendo.

“Estábamos justo entrando a trabajar, descargando herramientas en el auto. Lo dejamos en la puerta de la obra porque necesitábamos bajar las cosas”, contó Gabriel Iahoz, dueño del vehículo.

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Según relató, ambos se encontraban en la obra en construcción del lugar cuando el árbol se desplomó. “Escuchamos el estruendo y salimos. Nos encontramos con el árbol arriba del auto y, de casualidad, no nos agarró a mi hermano y a mí que estábamos bajando las cosas. Por segundos”, explicó en diálogo con Panorama, por LU2.

El impacto alcanzó principalmente la parte trasera del vehículo. El baúl se encontraba abierto mientras descargaban las herramientas y, según explicó el damnificado, el árbol lo cerró al caer y provocó daños en el sector donde tenía buena parte de los elementos que utiliza para trabajar.

Iahoz señaló además que, de acuerdo con lo que le informaron vecinos del lugar, se especula con que el árbol podría haber estado afectado por una pérdida de agua.

“Hace un mes, según me dijeron, hay una pérdida de agua abajo del árbol. Hace un mes que hicieron la denuncia y no han respondido ni ABSA ni la Municipalidad”, afirmó.

El hombre aseguró que el agua podía observarse en el lugar y consideró que la filtración pudo haber contribuido al deterioro de las raíces. “Está un chorro de agua gigante que, por lo que se ve, estuvo socavando las raíces y, con el peso del árbol, se vino abajo”, sostuvo.

El hecho ocurrió sobre una calle de intenso tránsito y el propietario remarcó que, además de los daños materiales, el episodio pudo haber generado una situación todavía más grave.

“Es una calle muy transitada. Nos agarró a nosotros de casualidad, pero acá no paran de pasar autos”, señaló.

“No sé cómo voy a hacer para laburar, porque es lo que uso todos los días. Me muevo con las herramientas para todos lados, escalera y demás”, explicó.

“Ahora voy a estar parado por lo menos con las cosas más gruesas. Yo me llevo los demás elementos de valor, pero voy a estar un tiempo viendo cómo hacer para trabajar”, cerró.