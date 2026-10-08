La cultura Geek llega a la ciudad con la primera edición de BahiaCon

El próximo domingo, la ciudad será el escenario de la primera edición de BahiaCon, un evento dedicado a la cultura oriental, anime, manga, cómics, gaming y todas las expresiones que conforman la cultura geek.

La jornada se llevará a cabo en el Club El Danubio, ubicado en Roca 1336, ofreciendo propuestas para disfrutar durante todo el día en familia.

Los asistentes podrán recorrer diversos stands de venta y conocer a invitados especiales, entre los que se destacan Gabi Royfe, conductora del reconocido programa de los años 90 “A jugar con Hugo”; Ginodrag, destacado influencer argentino, y Guillermo Arena, ilustrador, caricaturista e historietista bahiense.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

El evento contará con múltiples actividades interactivas, incluyendo talleres, mesas de rol y una zona de realidad virtual. La propuesta se completará con la presentación en vivo de bandas musicales, generando un espacio de encuentro integral para toda la comunidad.

BahiaCon ha sido declarado de interés cultural por el municipio de Bahía Blanca. Su objetivo principal es reunir a fanáticos de estas disciplinas en un mismo espacio, ofreciendo un punto de encuentro para compartir intereses, interactuar con creadores de contenido y disfrutar de nuevas propuestas artísticas y de entretenimiento.

Entradas y contacto

--Online: A través de la cuenta oficial de Instagram @bahia_con.

--Anticipadas físicas: Disponibles en el local Kurogane Store.

--En puerta: El mismo día del evento en las instalaciones del club (Roca 1336).

--Para conocer la grilla completa de actividades, horarios de los invitados y novedades de último momento, seguir las actualizaciones en Instagram: @bahia_con.