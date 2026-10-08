Con música y al aire libre, los organismos artísticos volverán a abrazar al Teatro Municipal

Los tres cuerpos artísticos provinciales realizarán el próximo sábado, a las 18, un concierto en la plaza Payró, como una nueva muestra de apoyo al Teatro Municipal, que permanece cerrado tras los daños provocados por la inundación.

La actividad es organizada por los delegados de la Orquesta Sinfónica Provincial, el Coro y el Ballet, quienes buscan mantener visible el reclamo por la recuperación del edificio y, al mismo tiempo, acompañar a la comunidad con una propuesta artística.

"Como es nuestro espacio natural de trabajo, sentimos la necesidad de hacer un acto al aire libre, un concierto para toda la comunidad para no olvidarnos del teatro, para estar ahí, para marcar la importancia que tiene este edificio en la ciudad y para que en algún momento vuelva a abrirse", explicó Estefanía Blanco, delegada de la Orquesta Sinfónica Provincial, en diálogo con LU2.

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La iniciativa también apunta a poner en evidencia las dificultades que atraviesan los organismos desde que dejaron de contar con el Teatro Municipal como sede habitual. Actualmente, los ensayos y actividades se distribuyen entre distintos espacios.

"Estamos trabajando en varios lugares. Las oficinas están en otro lugar, y la verdad que es un funcionamiento bastante complejo porque se superponen ensayos y dependemos de la agenda de otros lugares", señaló Blanco.

A eso se suman las condiciones de las salas disponibles. "Tampoco son óptimas como para una orquesta sinfónica", sostuvo la delegada, y remarcó que los tres cuerpos artísticos no pueden desarrollar actualmente su actividad con normalidad.

El reclamo por una sede propia

La situación volvió a poner sobre la mesa un reclamo que los organismos mantienen desde hace unos 30 años: contar con una sede provincial propia que permita desarrollar de manera permanente las actividades de la Orquesta Sinfónica, el Coro y el Ballet.

Blanco explicó que la reapertura del Teatro Municipal tampoco resolvería por completo esa demanda. "Aunque nosotros volvamos al teatro, tampoco podemos funcionar plenamente, porque el coro tampoco puede funcionar ahí", indicó.

En ese sentido, señaló que existen conversaciones con las autoridades sobre la posibilidad de avanzar con una sede provincial, incluso a partir del otorgamiento de terrenos. Sin embargo, advirtió que todavía no hubo avances concretos.

"Hay buen diálogo con las autoridades y muestran voluntad, pero todavía no hemos visto un hecho concreto y sabemos que el financiamiento está complejo", afirmó.

La delegada también apuntó a las dificultades para definir cómo se financiarán las obras necesarias en el Teatro Municipal y recordó que, por su carácter de monumento histórico, también existe intervención del Estado nacional.

"No nos dicen nada ni Provincia ni Nación”, manifestó, y explicó: "Es un edificio que fue considerado un monumento histórico, por lo cual Nación también tiene injerencia ahí y debe hacer algo".

Frente a la falta de certezas, los trabajadores eligieron nuevamente la música como forma de visibilizar el reclamo. "Lo que podemos hacer es lo que sabemos hacer: arte y música. Vamos a hacer este segundo abrazo para que la comunidad acompañe”, expresó Blanco.

El encuentro del sábado tendrá unas breves palabras alusivas y luego continuará con la presentación de los tres cuerpos. "Va a ser poético. Pedimos que nos acompañen”, concluyó.