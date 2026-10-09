Artesanos, oficios y espectáculos: así se vive la segunda jornada del encuentro en la Plaza Rivadavia

La Plaza Rivadavia es escenario de una nueva edición del Encuentro Nacional de Artesanas y Artesanos, que este año celebra sus 35 años con la participación de alrededor de 400 feriantes de distintos puntos del país.

La propuesta, que comenzó el jueves 8 y se extenderá hasta el lunes 12 de octubre, reúne una amplia variedad de producciones y oficios. En el recorrido por la plaza se pueden encontrar piezas de cerámica, madera, cuero, metal, textiles, joyería, vidrio y vitrofusión, entre otras especialidades.

Bajo el lema “35 años haciendo que el Arte suceda”, el encuentro combina la exposición y venta de artesanías con demostraciones de trabajo y distintas actividades culturales.

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La feria tiene su origen en la Feria Municipal de Artesanos que funciona durante todo el año en la Plaza Rivadavia y se realiza desde 1992, consolidándose como una de las propuestas tradicionales del calendario cultural bahiense.

Música, circo y actividades para el fin de semana

Además de los puestos, la programación incluye espectáculos musicales en vivo todos los días a partir de las 18 y funciones circenses en el espacio denominado Extraescenario, previstas para las 15 y las 16.

También están anunciadas presentaciones especiales de Ketambo y el Coral Santa Cecilia.

El encuentro continuará durante todo el fin de semana largo, con entrada libre y gratuita, y finalizará el lunes 12 de octubre.

La programación completa y las novedades pueden consultarse en la cuenta de Instagram @feriaartesanalbahiablanca.