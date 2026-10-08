Con más de 400 feriantes, Bahía Blanca celebra los 35 años del Encuentro Nacional de Artesanos

La directora del Instituto Cultural del Municipio, Natalia Martirena, presentó oficialmente este jueves la 35ª edición del tradicional Encuentro Nacional de Artesanas y Artesanos de Bahía Blanca, que se desarrollará desde hoy, y hasta el lunes 12 inclusive, en la plaza Rivadavia.

Para esta edición, que tendrá como lema “35 años haciendo que el Arte suceda”, se espera la presencia de 400 feriantes.

“Es una de las ferias más importantes de nuestro país, ya que se ha mantenido en pie y vigente durante más de tres décadas”, enfatizó Martirena durante el anuncio.

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Por su parte, Marisol Armendaris, integrante de la organización del evento, destacó que “este encuentro multitudinario y popular de arte y artesanía reúne a realizadores de distintos puntos del país y de países vecinos”, a la vez que agradeció el respaldo y compromiso del Municipio al asegurar que “sin el apoyo del Estado esto no sería posible”

En tanto, Maitén González, también parte del equipo organizador, detalló la oferta artesanal del evento: “Habrá una enorme diversidad de oficios y especialidades. Entre ellas, cerámica, madera, cuero, metal, hierro, tejido, textil, macramé, joyería, vidrio, vitrofusión, escultura, modelado, juguetes, títeres, cestería, instrumentos, velas, cuchillos, sahumerios, fileteado porteño y caña, entre otros”.

De la presentación oficial también participó Daniel Herner, coordinador de Políticas y Gestión Cultural del Municipio, quien remarcó el trabajo articulado entre la comuna y los artesanos para mantener año a año el nivel de propuestas artesanales y artísticas : “Este es uno de los eventos más importante del año a nivel nacional, que logramos mantener en pie a pesar de los momentos difíciles que estamos viviendo”,sostuvo.

Programación y espectáculos

Además de la feria, el evento contará con actividades culturales diarias para toda la familia: Habrá espectáculos musicales en vivo todos los días a partir de las 18. Un Extraescenario con funciones circenses a las 15:00 y 16:00. Y presentaciones especiales como las de Ketambo y el Coral Santa Cecilia.

Durante cinco días, Bahía Blanca se convertirá nuevamente en un punto de encuentro, trabajo y cultura popular. Un espacio de intercambio entre la comunidad y los realizadores donde circularán saberes, técnicas, historias y diversas formas de entender el oficio artesanal.

Medidas de tránsito

Durante el desarrollo del encuentro, sobre la primera cuadra de calle Alsina, así como de Sarmiento, habrá un espacio destinado exclusivamente para los feriantes a fin que puedan efectuar la carga y descarga de sus artesanías.

Más información:

Toda la programación y detalles del Encuentro se pueden consultar en la cuenta oficial de Instagram: @feriaartesanalbahiablanca.