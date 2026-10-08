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El pronóstico: así estará el tiempo este viernes en la ciudad

Las previsiones de Satelmet para este 9 de octubre en Bahía Blanca.

Andrea Castaño - La Nueva.

El servicio de Satelmet anticipa para este viernes 9 de octubre una jornada con una temperatura mínima de 9 grados y una máxima de 14 en Bahía Blanca.

Por la mañana, el tiempo estará frío y húmedo, con nubosidad variable, viento moderado del sudeste y visibilidad de regular a buena.

La actualización al instante del tiempo en Bahía y la región

Durante la tarde el tiempo será fresco con nubosidad variable y viento moderado del sudeste. El índice UV se prevé normal y la visibilidad será buena.

La noche, en tanto, estará fría y nubosa, y se estima para las 00 del sábado una temperatura de 10 grados.

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