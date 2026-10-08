Los Horrendos festejan 20 años protagonizando la escena contracultural bahiense

Franco Pignol fpignol@lanueva.com Periodista. Gestor cultural. Creador del festival "Por una vez que nos juntamos". Co-director de Espacio Cultural Juanita Primera. Parte de la Secretaría de Cultura de la Universidad Nacional del Sur. Premiado en un concurso literario a nivel nacional por su originalidad, conoció Nueva York y buena parte de su cultura.

Poesía, fanzines, comunidad y punk rock. Una estética construida desde la visceralidad, pero también desde la sencillez de lo cotidiano. En ese cruce, Los Horrendos encontraron una identidad propia y se convirtieron en una de las bandas más relevantes de la contracultura bahiense de las últimas décadas.

El grupo cumplirá 20 años de trayectoria con una celebración prevista para el domingo, víspera de feriado, desde las 21, en 12 de Octubre 1083. La fecha tendrá como banda invitada a Todos Son Culpables y sumará una puesta en escena especial, muestra de flyers y fotografías históricas, feria, sorteos, sorpresas y música a cargo de DJ Sr. Chacha.

El festejo del domingo será, así, una oportunidad para volver sobre esa historia y celebrar junto a quienes fueron parte de ella. Una noche de música, memoria y contracultura bahiense".

Los Horrendos nacieron a comienzos de 2006 en Bahía Blanca como una formación de punk rock acústico integrada por Pablo y Carli en guitarras y Chimpa en voz. Ese mismo año registraron su primer demo, Lo bueno, lo malo y lo horrendo.

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En 2008 se incorporaron Claudio en bajo y Marcel en batería, dos viejos amigos que completaron la formación que se mantiene hasta la actualidad. Desde entonces, la banda construyó una discografía de nueve trabajos y sostuvo una producción independiente ligada a una manera de entender la música como espacio de encuentro, expresión y pertenencia.

A aquel primer demo le siguieron Los Pros y Los Contras De Ser Horrendo (2008), El Agujero Negro De Los Horrendos (2010), Contra Sus Fantasmas (2012), Pronóstico Reservado (2013), Paranoia General Organizada (2015), Tampoco Es Eso (2017), Interferencia (2018), Residual (2019) y Gargolismo (2020).

Más que una banda de punk, Los Horrendos fueron construyendo alrededor de sus canciones una pequeña comunidad atravesada por recitales, publicaciones, imágenes y vínculos. Una escena que encontró en ellos una voz propia y que, dos décadas después, conserva parte de aquella energía inicial.

El festejo del domingo será, así, una oportunidad para volver sobre esa historia y celebrar junto a quienes fueron parte de ella. Una noche de música, memoria y contracultura bahiense.