Gibelli-Vignales, otra vez en la ruta: el tango bahiense llega al Palacio Libertad

Para Pablo Gibelli, 2026 está siendo un año de puertas que se fueron abriendo y que lo llevaron a transitar escenarios y experiencias diferentes, sin abandonar ese territorio que conoce profundamente: el tango.

Hoy, a las 18, llegará una de esas nuevas estaciones: la Milonga Federal, en la Plaza Seca del Palacio Libertad, en Sarmiento 151, CABA. La propuesta es de entrada libre y forma parte de un ciclo que reúne clases, música en vivo, exhibiciones y artistas vinculados al tango de distintos puntos del país.

La posibilidad de participar de la Milonga Federal surgió a partir de una propuesta del propio cantor: llevar a Buenos Aires a Bahía Blanca Tango, la formación dirigida musicalmente por el maestro Jorge Vignales, y compartir esta experiencia junto a músicos que habitualmente integran la propuesta.

Así, la ciudad estará representada a través de una formación que tiene una historia construida a lo largo de más de una década y que nació precisamente del encuentro entre Vignales y Gibelli.

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El presente de Gibelli tiene varios capítulos. Uno de ellos fue el Pre Cosquín, con Y me encontré, canción con letra de Gibelli y música de Vignales, una muestra más de una sociedad artística que excede la interpretación y se proyecta también hacia la creación.

Después llegó la televisión nacional y el desafío de “Es mi Sueño”, el programa de El Trece conducido por Guido Kaczka, donde Gibelli logró avanzar hasta una instancia decisiva del certamen y consiguió instalar nuevamente su voz y su historia ante una audiencia nacional.

Pero mientras esas puertas se abrían fuera de la ciudad, continuó sosteniendo su actividad artística en Bahía Blanca y la región.

Y eso es parte importante de su recorrido: crecer hacia afuera sin dejar de construir hacia adentro.

Bahía Blanca Tango, una historia que sigue creciendo

Bahía Blanca Tango nació por iniciativa de Jorge Vignales, luego de su llegada a la ciudad tras su experiencia como codirector de la Orquesta Municipal de Tango de La Plata.

El encuentro con el productor Roberto Valverde fue determinante para que Vignales tomara contacto con Gibelli, cantor nacido en Stroeder, y a partir de allí comenzara a gestarse el proyecto que con el tiempo se consolidaría como una de las formaciones tangueras con mayor presencia de la región.

La agrupación llevó su música por escenarios de Posadas, Córdoba, San Luis, Tandil, Necochea, Carhué, Sierra de la Ventana, Carmen de Patagones, Buenos Aires, La Plata y Viedma, entre otras localidades. También formó parte de propuestas de relevancia como el Mundial de Tango en la Usina del Arte y la Ruta Nacional del Tango de Necochea.

Y hay algo que define especialmente a esta formación: su capacidad para crecer y adaptarse al escenario que la convoca.

Para esta presentación en la Milonga Federal, Bahía Blanca Tango estará conformada con la participación de Pablo Valle en piano y Nicolás Velázquez en bandoneón, dos músicos de Buenos Aires de amplia trayectoria.

“Estamos muy agradecidos por esta posibilidad”, señala Gibelli.

La presentación en el Palacio Libertad representa para el artista y para la formación un nuevo ámbito de circulación, en un encuentro que reunirá a artistas de Buenos Aires y de distintos espacios vinculados al tango.

Y el calendario todavía guarda varias puertas por abrir. En la recta final del año, Gibelli anticipa su participación en una milonga local organizada por el Instituto Cultural de Bahía Blanca, prevista para fines de octubre.

También volverá a su pueblo, Stroeder, para participar de los festejos por su aniversario.

Así, entre Buenos Aires, Bahía Blanca y la región, el recorrido continúa.