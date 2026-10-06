Ian Lucas llega a Bahía: hoy salen a la venta las entradas
Ian Lucas se presentará el 6 de Diciembre en el Teatro Don Bosco y hoy Martes, desde las 12 del mediodía, se habilitará la venta de entradas a través de OpenShow.com.ar
De las redes al escenario y, ahora, a una gira que busca recorrer todo el país. Ian Lucas llegará por primera vez a Bahía Blanca con su Tour Argentina 2026, un espectáculo especialmente pensado para encontrarse cara a cara con el público que lo acompaña diariamente desde las plataformas digitales.
El creador argentino construyó una enorme comunidad en redes y en los últimos años también desarrolló con fuerza su faceta musical. En ese camino compartió canciones con artistas como Luck Ra, La Joaqui, La T y La M, Márama, Axel, Kevin Roldán y Fede Vigevani, entre otros.
Ahora llega el momento de trasladar ese universo al vivo. Su primera gira nacional propone mucho más que un recital: habrá música en vivo, bailarines, juegos, invitados especiales, interacción con el público y grabación de contenido durante cada presentación.
La venta comienza este martes
Las entradas para el show en Bahía salen a la venta hoy, Martes 6 de Octubre, a partir de las 12 del mediodía en OpenShow.com.ar