Una joven bahiense fue nominada al Premio Internacional Agustín Magaldi de Diamante

La cantante Mili Sayen fue nominada al Premio Internacional Agustín Magaldi de Diamante y formará parte de la denominada “Noche de Diamante”, una de las dos jornadas especiales que se realizarán en la ciudad de Casilda, Santa Fe, para celebrar los 10 años de las Distinciones Magaldi.

El encuentro tendrá lugar el sábado 17 de este mes, desde las 21:30, en la sala del Teatro Dante, y contará con la participación de distintas figuras vinculadas con el canto y la danza.

Junto con Mili Sayen se presentarán Roxana Rodríguez, Claudia Levato y Marcelo Tomasini, además del Taller de Tango “La 2x4”. El cierre de la noche estará a cargo de Néstor Rolan y Néstor Fabián.

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La programación forma parte de “10 años de las Distinciones Magaldi, dos noches para disfrutar, emocionarse y recordar”, iniciativa cuya producción general está a cargo de Raúl Lanas y Andrea Poveda, y que fue declarada de interés por el Concejo Municipal de Casilda.

La celebración comenzará el viernes 16 con la “Noche de Platino”, que tendrá como artistas principales a Marisa Migliaro, Pipa Barán, Roberto Cabezuelo y Tiziano De Luca, acompañados por Marcos Vidal, Laura Ricciardi, Ivana Fortunati y el Taller de Tango “La 2x4”.

Desde el Concejo destacaron la propuesta por su aporte a la cultura y al arte, especialmente por su vínculo con el tango, y remarcaron la participación de artistas que serán protagonistas de estas dos noches especiales en el Teatro Dante.