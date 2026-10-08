Velatorio y cortejo de Piero: cuándo y dónde será la despedida del cantante

Los restos del cantante y compositor Piero de Benedictis serán velados este jueves en la Ciudad de Buenos Aires, mientras que el viernes se realizará el cortejo fúnebre hacia el Cementerio de la Recoleta.

El velatorio se llevará a cabo este jueves 8 de octubre desde las 12:30 hasta las 20.00 en la Sala Velatoria Lázaro Costa, ubicada en O'Higgins 2842.

En tanto, el cortejo fúnebre partirá el viernes 9 de octubre a las 11.00 y está previsto que ingrese a las 11:30 al Cementerio de la Recoleta.

Piero murió este miércoles a los 81 años, durante las primeras horas de la mañana, según comunicó su cuenta oficial. El artista había construido una trayectoria de más de cinco décadas y un repertorio ligado a la canción popular y de contenido social.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

Nacido en Italia en 1945, llegó a la Argentina junto a su familia cuando tenía tres años y desarrolló allí la mayor parte de su carrera. Junto al poeta José Tcherkaski creó canciones que trascendieron generaciones, entre ellas "Mi viejo", una de sus obras más reconocidas.

A lo largo de su carrera recibió, entre otras distinciones, un Premio Konex en 1985 y el Grammy Latino a la Excelencia Musical en 2016. (NA)