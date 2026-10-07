A los 81 años murió Piero, autor de canciones como “Mi viejo” y “Para el pueblo lo que es del pueblo”

Piero De Benedictis murió este miércoles a los 81 años. El cantautor nacido en Italia y radicado en la Argentina forjó una importante carrera dentro del rock y la canción social de nuestro país, dejando grandes himnos que marcaron a varias generaciones.

El artista pasó dos días internado y falleció este miércoles en Buenos Aires. El pasado abril, realizó una serie de conciertos en Bogotá en los que interpretó las canciones de su disco para nenes La sinfonía inconclusa del mar junto a un gran elenco de actores y bailarines.

Piero fue reconocido principalmente por canciones como “Mi viejo” y “Para el pueblo lo que es del pueblo”, un tema que expresa su espíritu pacifista. A lo largo de su carrera cantó junto a las grandes voces de nuestro país, como León Gieco y Mercedes Sosa.

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En lo que respecta a su última publicación en redes sociales, días atrás, el músico expresó su agradecimiento a la casa Saint Laurent y a su director creativo, Anthony Vaccarello, por incluir su voz del tema “Io Vengo” para la apertura del desfile de verano 2027 en París.

“Es muy fuerte escuchar mi voz alli en el inicio del desfile. El marco es impresionante: la Torre Eiffel de fondo, brillando en la noche con una estética retrofuturista de luces y tonos dorados. El desfile arranca abrazado a una canción muy bella que tuve la alegría de cantar en italiano”. (TN)

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