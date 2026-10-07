Rusia: autoridades descartan riesgo de epidemia por el caso de peste neumónica en Siberia

Después de reportarse un caso fatal de peste neumónica no se identificaron hasta el momento riesgos de una epidemia en la región de Siberia, afirmó este miércoles el Servicio Federal de Vigilancia de la Protección de los Derechos del Consumidor y el Bienestar Humano de Rusia (Rospotrebnadzor).

La situación sanitaria y epidemiológica en la ciudad siberiana de Irkutsk y en la cercana localidad de Shelekhov permanece estable, anunció la agencia en un comunicado oficial, y añadió que se han implementado amplias medidas preventivas y antiepidémicas.

Hasta el momento, aseguraron que se completó la observación médica de más del 90% de las personas que estuvieron en contacto con Daria Shipilova, la técnica de laboratorio de 28 años, que se desempeñaba en el Instituto de Investigación Antipeste de Irkutsk, y que falleció tras presentar un cuadro de neumonía aguda luego de presuntamente haber estado expuesta a patógenos peligrosos.

Además, informaron que no se detectaron anomalías de salud asociadas con enfermedades infecciosas, y que, en cerca de 5.000 pruebas de laboratorio, no hallaron ningún microorganismo patógeno peligroso, indicó Rospotrebnadzor.

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La agencia rusa señaló asimismo que se tomaron medidas rápidamente en pleno cumplimiento de la legislación sanitaria después de recibir la información sobre el caso.

Dos comisiones encargadas de supervisar el cumplimiento de los requisitos de seguridad biológica inspeccionaron el instituto donde trabajaba la paciente y no se encontraron accidentes que involucraran microorganismos patógenos. Las inspecciones también confirmaron la implementación de controles adecuados. (NA)