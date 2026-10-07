Murió Maricarmen, la mujer de 87 años cuyo desalojo desencadenó protestas y crisis política en España

Maricarmen Abascal murió este miércoles a los 87 años en el Hospital Gregorio Marañón de la capital española.

Lo anunció el Sindicato de Inquilinas en un comunicado. “Lamentamos comunicar que en el día de hoy ha fallecido Maricarmen. Seguiremos luchando por ti, por todas, como siempre quisiste”, indicó la nota.

Su fallecimiento ocurrió semanas después de convertirse en un emblema del movimiento de inquilinos, tras ser desalojada de su vivienda en el barrio de Retiro.

La mujer había residido en ese domicilio durante siete décadas, hasta que la medida judicial se ejecutó el pasado 23 de septiembre y fue trasladada al hospital Gregorio Marañón, de la capital española.

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A partir de ese momento, cientos de personas se concentraron de manera continua en la Puerta del Sol para manifestarse en contra del desalojo hasta que, días después, alcanzó un acuerdo para regresar a su casa con un alquiler ajustado a su pensión.

La creciente ola de protestas desencadenó una crisis institucional de alcance nacional.

Ante el impacto social generado, el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, anunció el llamado anticipado a elecciones nacionales para fines de noviembre.

De este modo, el caso de Abascal pasó de ser un reclamo habitacional a situarse en el centro de la agenda política de España. (TN y La Voz)