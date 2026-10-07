El Premio Nobel de Química fue otorgado al francés Kagan y al japonés Soai

Este proceso facilita la fabricación de fármacos

El Premio Nobel de Química 2026 es para el francés Henri B. Kagan y el japonés Kenso Soai "por el descubrimiento de los efectos no lineales y la autocatálisis en la síntesis orgánica asimétrica", que permiten a los científicos impulsar reacciones que conducen a la homoquiralidad.

Este proceso facilita la fabricación de fármacos, anunció este miércoles la Real Academia de las Ciencias Sueca.

"Sus descubrimientos han desempeñado un papel determinante para los químicos que diseñan reacciones destinadas a la fabricación de productos farmacéuticos", afirmó el comité Nobel en un comunicado.

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Acerca de los distinguidos

Kagan descubrió una nueva forma de manipular las reacciones químicas, permitiendo crear un exceso mayor de una de las imágenes especulares de lo que se creía posible.

Su descubrimiento resultó revolucionario para los químicos que desarrollan reacciones para la fabricación de productos farmacéuticos, aromas, fragancias y nuevos materiales.

Soai diseñó la primera reacción química en la que solo se formó una de las posibles imágenes especulares.

"Aparte de la vida misma, nadie había logrado tal hazaña. La reacción de Soai es uno de los experimentos químicos más espectaculares jamás realizados", según el sitio oficial nobelprize.org. (NA)