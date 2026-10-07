Caso Loan: Caillava declarará este miércoles por primera vez en el juicio

La exfuncionaria municipal María Victoria Caillava declarará este miércoles por primera vez en el juicio por la supuesta sustracción y ocultamiento de Loan Danilo Peña, que se lleva a cabo en el Escuadrón 48 de Gendarmería Nacional.

La esposa del militar Carlos Guido Pérez será la cuarta imputada que comparecerá en el debate oral y público tras los testimonios del excomisario Walter Maciel, Laudelina Peña y Antonio Bernardino Benítez.

Según informaron fuentes del caso, el fiscal federal Carlos Schaefer citó a tres efectivos de la Policía Federal: José María Rodríguez, Leandro Ariel Sánchez y Pablo Fernando Cushaw.

Además, el jueves 8 de octubre, expondrán ante el Tribunal Federal de Corrientes Jorge Luciano Berton, hijo de Caillava y miembro de la PFA; Mario Justo González, apodado "Guacha"; y la policía Silvana Beatriz Romero.

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Un pedido clave de la querella

La Justicia analiza la posibilidad de drenar dos lagunas de la localidad correntina de 9 de Julio.

Los representantes legales de la familia del menor solicitaron drenar las lagunas denominadas 1 y 4 en 9 de Julio, las cuales en un comienzo ya habían sido rastrilladas, sin obtener elementos de importancia para la pesquisa.

Caillava, una de las acusadas por la supuesta sustracción y ocultamiento de Loan

Los acusados

La exfuncionaria municipal María Victoria Caillava; el capitán de la Armada Carlos Guido Pérez; el excomisario Walter Maciel; la tía de Loan, Laudelina Peña; su marido, Antonio Bernardino Benítez; Mónica Del Carmen Millapi y su esposo, Daniel "Fierrito" Ramírez son los sindicados por el extravío del niño ocurrido el 13 de junio de 2024, tras participar del almuerzo realizado en la vivienda de la abuela Catalina y ser visto por última vez en el naranjal.

Los otros diez imputados por el supuesto desvío de la investigación, la usurpación de títulos y la privación ilegítima de la libertad, entre otros delitos, son Federico Rossi Colombo, Nicolás Gabriel "El Americano" Soria, Elizabeth Cutaia, Alan Cañete, Delfina Taborda, Pablo Noguera, Pablo Núñez, Valeria López, Verónica Machuca Yuni y Leonardo Rubio. (NA)