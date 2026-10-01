Caso Loan: mientras avanza el juicio, analizan drenar dos lagunas de 9 de Julio

La Justicia analiza la posibilidad de drenar dos lagunas de la localidad correntina de 9 de Julio en el marco de la causa en la que se investiga la desaparición de Loan Danilo Peña en junio de 2024. El análisis fue solicitado por la querella y se aguarda a la aprobación, mientras avanza el juicio.

Pese a que el caso por la presunta sustracción y ocultamiento del niño hace más de dos años en Corrientes ya está en etapa de debate oral contra 17 acusados, la búsqueda del pequeño no cesó y continúa bajo el mando de la jueza Cristina Pozzer Penzo, quien informó las últimas novedades.

De acuerdo a lo expuesto a medios locales, la querella solicitó drenar las lagunas denominadas 1 y 4 en 9 de Julio, las cuales en un comienzo ya habían sido rastrilladas, sin obtener elementos de importancia para la pesquisa.

Por el momento el planteo fue resuelto de manera parcial, por lo que resta una última confirmación para saber si la pericia se llevará a cabo.

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Esta semana no hubo audiencias, por lo que el debate se reanudará recién el 7 de octubre con el testimonio de una de las acusadas más comprometidas, María Victoria Caillava.

Se trata de la cuarta imputada que comparecerá en el Tribunal Federal de Corrientes después de las declaraciones de Laudelina, Antonio Bernardino Benítez y el ex comisario Walter Maciel. (NA)