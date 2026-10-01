Christa Pike, condenada a muerte en Tennessee, sobrevivió a su ejecución

Christa Pike, una mujer de Tennessee, Estados Unidos, condenada por el asesinato de una compañera de escuela en 1995, sobrevivió el miércoles a dos dosis de pentobarbital suministradas para su ejecución.

La mujer debió ser trasladada a un hospital, según confirmó el Departamento Correccional de ese estado luego de que sus abogados informaran sobre lo ocurrido.

Pike, quien llevaba alrededor de 30 años en el corredor de la muerte, debía ser ejecutada mediante inyección letal. Sin embargo, el procedimiento no logró concretarse y la mujer fue derivada a un centro médico fuera de las instalaciones penitenciarias, según informó el organismo oficial en un comunicado emitido durante la medianoche.

Qué pasó durante el procedimiento

“El Departamento Correccional de Tennessee siguió cada paso del protocolo de ejecución legal y establecido del estado, aprobado por la Fiscalía General”, aseguraron desde la dependencia.

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Asimismo, el comunicado sostuvo que la sustancia química utilizada en el procedimiento “ha demostrado ser eficaz en todo momento” y que "el protocolo no permite procedimientos adicionales más allá de los que se llevaron a cabo esta noche."

La defensa de Pike cuestionó esa explicación y sostuvo que el estado volvió a fracasar en su intento de concretar una ejecución legal, según declaraciones al diario Tennessean.

Durante el intento hubo problemas para acceder a las venas de la mujer y algunas de ellas se rompieron.

Además, la defensa señaló que el pentobarbital utilizado se encontraba degradado y cuestionaron la falta de atención médica de emergencia ante las complicaciones que se presentaron durante el procedimiento.

En ese sentido, la defensa indicó que presentó una moción de emergencia para detener la ejecución mientras esta se llevaba a cabo y los abogados aseguraron que Pike había perdido el conocimiento, pero que continuaba teniendo pulso y respirando con ronquidos, por lo que sostuvieron que la mujer estaba atravesando una “innecesaria agonía”.

Tras el fallido intento de ejecución, el gobernador de Tennessee, Bill Lee, anunció que detendrá el resto de las ejecuciones programadas para este año.

Qué pasó en 1995

Pike y su novio fueron condenados por apuñalar y golpear a Colleen Slemmer, de 19 años, su compañera de clase en un centro de capacitación laboral en Knoxville, en 1995.

El caso atrajo una gran atención en aquel momento, debido en parte a que la víctima tenía un pentagrama tallado en su cuerpo, lo cual, junto a otros elementos del crimen avivaron los temores sobre el culto a Satanás durante el “pánico satánico” de las décadas de 1980 y 1990. (NA)