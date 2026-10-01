Se conocieron audios de Morena Rial desde la prisión domiciliaria: “Estoy arrepentida”

A poco de cumplirse un año de su detención, actualmente cumpliendo prisión domiciliaria, se conocieron audios de la mediática Morena Rial denunciando un ensañamiento de la Justicia con ella.

El periodista Santiago Riva Roy expuso dos mensajes de voz provenientes de la hija de Jorge Rial, en los que se queja de su situación legal y su condena por su participación en una serie de robos a viviendas cometidos en las localidades bonaerenses de Castelar, Martínez y Villa Adelina, según informaron fuentes del caso.

En julio, el Tribunal Oral en lo Criminal N.° 7 de San Isidro desestimó el pedido de libertad condicional que solicitó su representante legal. "Está con la prisión domiciliaria, porque cuando tuvo el beneficio de la libertad condicional no respetó las condiciones, que era hacer terapia, laburar... Bueno, se cagó en la Justicia y la mandaron presa a su casa", comunicó Riva Roy.

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En los audios que se difundieron en el streaming Bondi, el periodista adelanta que "por primera vez se la escucha a Morena Rial decir que está arrepentida".

¿Qué dicen los audios de Morena Rial?

De acuerdo con lo que se puede interpretar en el material de audio, se trata de un mensaje dirigido a una "amiga" en el que se queja de que la Justicia rechazó el pedido de libertad condicional: "Amiga, ya no sé qué hacer. Alejandro (Cipolla) presentó todo, pero parece que están ensañados conmigo... Claramente están ensañados conmigo. Yo quiero volver a tener mi vida. El tiempo que dice la Justicia en sí de lo que yo tendría que haberle hecho la pena, yo ya se la hice".

En ese sentido, imploró: "Necesito mi vida para poder retomar todas mis cosas, estar con mis hijos... ¡Basta ya!".

Asimismo, se quejó de los tiempos de la Justicia: "Yo estoy arrepentida, pero ellos no me quieren escuchar. No sé cuál es el problema hoy en día. Cualquier preso tiene la libertad, menos yo. Es una locura". (NA)