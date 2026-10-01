Cursos de inteligencia artificial: qué opciones existen y para qué sirven

A partir del impulso que tomó la inteligencia artificial generativa (GenAI) en las organizaciones, comenzaron a aparecer distintas propuestas de capacitación online destinadas a personas sin conocimientos previos sobre esta tecnología.

Hay opciones gratuitas y pagas, con diferentes modalidades y contenidos. En muchos casos, las capacitaciones entregan un certificado o una insignia de finalización que permite acreditar los conocimientos adquiridos.

Las opciones disponibles

Entre las propuestas se encuentra la de Google, que ofrece un curso básico y gratuito denominado "Curso de introducción a la IA generativa". Está disponible en español, tiene una duración de 45 minutos y aborda los fundamentos de la generación de inteligencia artificial.

Según informa la compañía, el curso está diseñado para aprender qué es la GenAI, cómo utilizarla y cuáles son sus diferencias con el aprendizaje automático, entre otros aspectos.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

Google también ofrece una ruta de aprendizaje gratuita compuesta por cuatro cursos. Algunos están disponibles en español y otros en inglés. Cada uno tiene una duración de ocho horas y, al completarlos, se obtiene una insignia de habilidad que valida los conocimientos adquiridos.

Microsoft cuenta con una propuesta que aborda distintos aspectos de la tecnología, entre ellos su funcionamiento, las formas de crear contenido, los diferentes tipos de modelos, sus implicaciones éticas y las predicciones sobre su futuro.

Por su parte, AWS, la plataforma de Amazon, también ofrece distintas propuestas de capacitación a través de AWS Educate.

LinkedIn, que pertenece a Microsoft, cuenta a su vez con cursos sobre la temática que son gratuitos para los usuarios que ya abonan la suscripción a la red social.

Una alternativa desde la educación

Las instituciones educativas también comenzaron a incorporar propuestas vinculadas con la inteligencia artificial.

Entre ellas se encuentra EducaciónIT, que ofrece para principiantes un "Curso de introducción a la inteligencia artificial". Se trata de una capacitación paga, online y con clases en vivo en español.

El curso tiene una duración de cinco semanas y contempla dos encuentros semanales de dos horas cada uno.

Quiénes buscan capacitarse

El perfil de las personas que realizan estas capacitaciones es diverso, tanto por sus edades como por sus formaciones profesionales previas.

Sebastián Divinsky, CEO de EducaciónIT, sostiene que uno de los principales intereses de quienes realizan estos cursos es encontrar oportunidades para potenciar su profesión y mejorar su productividad mediante el uso de herramientas de inteligencia artificial.

La aparición de estas capacitaciones también plantea algunos interrogantes: cuánto es posible aprender en cursos breves y a distancia, si permiten acceder a empleos relacionados con la GenAI y cuál es el valor de obtener una certificación de este tipo.

Para Yamila Zakhem, de Microsoft Spanish South America, las certificaciones pueden servir para demostrar conocimientos y acreditar que una persona realizó un recorrido de formación y pudo poner a prueba lo aprendido.

La ejecutiva señala además que, debido a que la GenAI es una tecnología reciente y todavía no existen carreras formales específicas sobre el tema, estas microcredenciales pueden funcionar como una vía para acreditar habilidades relacionadas con la disciplina.

Qué tener en cuenta al elegir un curso

Ante la variedad de propuestas disponibles, otro aspecto a considerar es si la capacitación está vinculada con una empresa tecnológica específica o si tiene un enfoque más general.

Divinsky observa que los cursos ofrecidos por Google, Microsoft y otros proveedores suelen estar más orientados hacia las tecnologías particulares de cada compañía.

En ese sentido, sostiene que quienes busquen trabajar en distintas empresas pueden considerar una capacitación de carácter más general, ya que puede ofrecer un abordaje más amplio.

Entre los contenidos que recomienda analizar se encuentran prompt engineering, la implementación de inteligencia artificial en tareas cotidianas, la generación de imágenes y videos y Machine Learning.

También destaca la importancia de poner en práctica los conocimientos adquiridos, tanto mediante proyectos personales como en el trabajo diario.

Una herramienta de cara al futuro

La inteligencia artificial generativa se encuentra todavía en sus primeras etapas y, según los entrevistados, la capacitación puede servir no solamente para incorporar conocimientos sobre la tecnología, sino también para pensar y desarrollar casos de uso.

Yamila Zakhem señala que aprender sobre GenAI permite contar con herramientas para conversar sobre la tecnología con los perfiles técnicos encargados de desarrollar implementaciones.

En este contexto, la elección de una capacitación dependerá de los objetivos de cada persona y del tipo de conocimientos que busque incorporar.

Para la ejecutiva de Microsoft, más allá del curso elegido, una de las habilidades relevantes será comprender cuáles pueden ser los casos de uso de la inteligencia artificial generativa y desarrollar la capacidad de identificar en qué situaciones puede aplicarse esta tecnología. (La Nación)