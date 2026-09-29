ChatGPT y todo lo que podés hacer con él: desde planificar comidas a crear una canción

Una de las claves para obtener una respuesta útil es formular las indicaciones con la mayor precisión posible

En los últimos años, ChatGPT se incorporó a la vida cotidiana de millones de personas alrededor del mundo. La herramienta de inteligencia artificial permite mantener conversaciones y realizar consultas sobre una amplia variedad de temas, aunque sus posibilidades van mucho más allá de responder preguntas.

El sistema, desarrollado por OpenAI y lanzado en noviembre de 2022, comenzó a utilizarse con distintos objetivos y también ganó espacio en ámbitos laborales. Entre otras funciones, puede ayudar a acelerar procesos vinculados con la programación, organizar información y facilitar diferentes tareas.

Su capacidad para procesar pedidos y generar respuestas a partir de las indicaciones del usuario permite utilizarlo para múltiples actividades. Sin embargo, conocer sus alcances y limitaciones resulta fundamental para aprovechar la herramienta de manera adecuada.

Cómo utilizar ChatGPT

Una de las claves para obtener una respuesta útil es formular las indicaciones con la mayor precisión posible. Cuantos más detalles se incorporen al pedido, más ajustada podrá ser la respuesta generada por el sistema.

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Por ejemplo, ChatGPT puede utilizarse para elaborar una propuesta de alimentación. Para hacerlo, es posible especificar qué tipo de dieta se busca, qué alimentos se quieren incluir o evitar y cuáles son las restricciones o preferencias que deberían contemplarse.

Con esa información, la herramienta genera una propuesta en cuestión de segundos siguiendo las condiciones indicadas por el usuario.

Algo similar sucede cuando se le solicita la creación de una canción. En ese caso, se puede indicar cuál será el tema, a quién estará dirigida, qué estilo se busca y cualquier otro detalle que ayude a definir el resultado.

Las posibilidades también pueden trasladarse a otras actividades cotidianas. Entre ellas, se encuentran la planificación de un viaje, la organización de determinadas tareas o la búsqueda de sugerencias para mejorar el desempeño en un deporte.

Cuáles son sus limitaciones

A pesar de sus múltiples aplicaciones, ChatGPT también presenta limitaciones que deben tenerse en cuenta. La herramienta cuenta con una base de conocimientos que, según la información del momento, llegaba hasta 2021, por lo que podía presentar dificultades al responder sobre acontecimientos posteriores.

Además, incluso al consultar sobre hechos anteriores, las respuestas no necesariamente son correctas. El sistema puede proporcionar datos imprecisos o incorporar detalles erróneos, por lo que la información obtenida debe ser verificada cuando se trata de cuestiones concretas.

Esta precaución también resulta necesaria al utilizar ChatGPT para tareas prácticas. Una propuesta de alimentación, por ejemplo, puede servir como punto de partida, pero no reemplaza la evaluación de un profesional de la salud, que debe revisar si el plan es adecuado para cada persona.

La expansión de ChatGPT también coincidió con el lanzamiento de nuevas herramientas de inteligencia artificial. En marzo de ese año, Google presentó Bard, su propio sistema conversacional basado en IA.

La herramienta fue anunciada el 21 de marzo y, en ese momento, todavía no estaba disponible para los usuarios de Argentina. (La Nación)