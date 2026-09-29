Una pareja de jubilados que alquila necesitó más de $2,5 millones para vivir en agosto

Una pareja de hasta 74 años en edad jubilatoria que alquila una vivienda en la Ciudad de Buenos Aires necesitó $2.526.219 para cubrir su canasta de consumo durante agosto de 2026, según un informe de la Defensoría del Pueblo porteña.

El relevamiento mostró que el costo para este tipo de hogar aumentó 2,2% frente a julio, cuando se ubicó en $2.471.203, mientras que acumuló una suba del 16,6% desde enero.

En la comparación interanual, la canasta avanzó 35,3% frente a agosto de 2025, cuando había alcanzado los $1.867.543.

La situación habitacional marcó una diferencia significativa en el costo total. Para una pareja de las mismas características, pero con vivienda propia, la canasta fue de $1.714.568 en agosto, unos $811.651 menos que para quienes alquilan.

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En el caso de la pareja inquilina, la canasta alimentaria alcanzó los $638.994, mientras que los bienes y servicios básicos del hogar demandaron $1.390.706. Dentro de ese último componente, el alquiler fue calculado en $811.651.

A su vez, los gastos de salud ascendieron a $187.337, los bienes y servicios para el mantenimiento del hogar a $73.287 y los bienes y servicios personales a $235.895.

El informe estimó además que el valor diario de la canasta total para una pareja jubilada que alquila fue de $84.207 durante agosto.

La Defensoría construye seis tipos de hogares para medir el costo de vida de las personas adultas mayores, teniendo en cuenta la edad, la composición del hogar, la condición de propietarios o inquilinos y la contratación de servicios de medicina prepaga. (N/A)