Después de estar internada un mes, Soledad Silveyra recibió el alta médica

La reconocida actriz Soledad Silveyra recibió el alta médica después de varias semanas de internación por una caída en su casa que le provocó una fisura en la cadera. Según trascendió, continuará con la rehabilitación en su hogar.

De acuerdo con la información, la actriz puede regresar a su hogar, pero deberá cumplir con estrictos cuidados y reposo para poder evolucionar favorablemente.

"Va a continuar con la rehabilitación en su casa. Estuvo casi un mes internada por una caída que le provocó una fisura en la pelvis", informó la periodista Maribel Leone a través de su cuenta de X. "Está muy bien de ánimo", agregó sobre el estado de ánimo de la actriz.

La misma información fue confirmada por su hijo, Baltazar Jaramillo.

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El accidente doméstico ocurrió a principios de septiembre, cuando la actriz sufrió una caída en su casa que le provocó una fisura en la cadera, por lo que debió ser trasladada a un centro de salud. "Solita" permaneció internada durante semanas.

A pesar de la gravedad del accidente, el equipo médico decidió que no era necesario realizar una intervención quirúrgica, pero sí requirió de una internación prolongada bajo estricto seguimiento médico. (con información de NA)