Soledad Silveyra fue internada de urgencia tras sufrir un accidente en su casa

Soledad Silveyra sufrió una fuerte caída y está internada en el Sanatorio Otamendi.

Según confirmó Baltazar Jaramillo, hijo de la actriz, la artista tuvo un accidente ayer en su casa.

"Se quebró la cadera, es una fisura la que tiene ahora. Ya venía mal de la espalda, venía con algunos problemas de salud por los que había suspendido un par de funciones”, comentó.

Al respecto, dijo que la actriz estaba sola al momento del accidente, y que llamó a su hijo Facundo para que la socorriera. Luego, fue internada.

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Además, aclaró que si bien Silveyra quiere irse cuanto antes a su casa, "obviamente tiene para rato".

Hace algunas semanas, Soledad Silveyra compartió un mensaje con sus seguidores en el que habló de sus ganas de recuperarse para volver a hacer lo que más disfruta: actuar.

Cabe recordar que días antes la artista había contado en La noche de Mirtha (eltrece) que llevaba más de seis meses con un problema físico. “Tengo una trocanteritis”, había explicado ella.

Ahora, a través de sus redes sociales, Silveyra volvió a referirse a su presente y expresó un deseo muy concreto: recuperar su bienestar para regresar a los escenarios.

“Pienso en las ganas que tengo de recuperarme, estar bien y volver a trabajar. Porque actuar es lo que sé hacer y, sobre todo, lo que me hace bien”, escribió.

La actriz también reflexionó sobre el significado que tiene la profesión en su vida y destacó la importancia de mantenerse conectada con el oficio: “La actuación es un ritual: transmitir distintas emociones, interpretar diferentes personajes y no creérsela nunca. Hacer un ejercicio de humildad”. (con información de TN)