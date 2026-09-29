Shakespeare, cuatro siglos después: redescubriendo al gran autor inglés

La Asociación Bahiense de Cultura Inglesa ofrecerá la conferencia “Leyendo a Shakespeare: Cuatro Siglos de Fascinación”, que estará a cargo de la profesora Griselda Beacon. El encuentro se realizará el viernes 2 de octubre, a las 18, en la sede de la institución, ubicada en Zelarrayán 245. La conferencia será dictada en castellano, con entrada libre y gratuita, y no será necesario realizar inscripción previa.

La actividad se desarrollará en el marco de una semana dedicada a la literatura. A partir del 28 de septiembre, Beacon llevará adelante un festival literario junto con los alumnos de la institución y, como parte de esa propuesta, ofrecerá esta conferencia abierta a toda la comunidad.

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Asociación Bahiense de Cultura Inglesa

Griselda Beacon es formadora de docentes especializada en literatura, creatividad y artes aplicadas a la enseñanza del inglés. Es Magíster en Literatura Inglesa y Norteamericana y Alemán como Lengua Extranjera por la Philipps-Universität Marburg, Alemania, y cuenta con más de 25 años de experiencia en formación docente y desarrollo curricular.

Cuatro siglos de fascinación

A más de cuatrocientos años de su muerte, William Shakespeare sigue siendo una de las voces más influyentes de la literatura universal. Dramaturgo, poeta y profundo conocedor de la condición humana, creó personajes y conflictos que continúan interpelándonos con una intensidad extraordinaria.

¿Por qué seguimos leyendo a Shakespeare? ¿Qué nos dicen hoy obras como Hamlet, Macbeth, Romeo y Julieta, Otelo o El rey Lear? ¿Cómo es posible que textos escritos en la Inglaterra de los siglos XVI y XVII sigan encontrando eco en nuestros dilemas contemporáneos?

Esta conferencia propone un recorrido por la vida y la obra del gran autor inglés, explorando las razones de su permanencia en la cultura occidental. Sus tragedias, comedias e historias han inspirado innumerables adaptaciones en el teatro, el cine, la música y la literatura, demostrando que los grandes temas que abordó – el amor, el poder, la ambición, los celos, la justicia, la identidad y el destino – siguen formando parte de nuestra experiencia humana.

“Leyendo a Shakespeare: Cuatro Siglos de Fascinación” es una invitación a redescubrir a un autor que nunca deja de hablarnos, a comprender por qué cada generación vuelve a sus páginas y encuentra en ellas nuevos significados. Porque Shakespeare no pertenece solo al pasado: sigue siendo nuestro contemporáneo.