Agencia DIB renovó sus autoridades: Irazoqui seguirá como presidente y Maciel será vicepresidenta

Gonzalo Julián Irazoqui, presidente de la agencia DIB, junto a Ramona Maciel, vicepresidenta, y Fernando Curas, director.

La Agencia Diarios Bonaerenses (DIB) renovó sus autoridades durante una asamblea realizada en La Plata. Gonzalo Julián Irazoqui fue ratificado como presidente, mientras que Ramona Maciel quedó designada como vicepresidenta.

Irazoqui está vinculado a Ecos Diarios, de Necochea, mientras que Maciel pertenece a La Voz del Pueblo, de Tres Arroyos. Además, Fernando Curas, de El Norte de San Nicolás, continuará como director junto a Enrique Iommi.

La reunión también sirvió para repasar el desempeño de la agencia durante el último año y los proyectos previstos para la próxima etapa.

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Las autoridades de DIB recorrieron las renovadas oficinas de la agencia.

Renovación de las oficinas de DIB en La Plata

Durante el encuentro, las nuevas autoridades recorrieron las obras de remodelación de las oficinas de DIB en la capital bonaerense.

Entre las novedades se destaca la incorporación de un estudio destinado a la grabación de podcasts, donde la agencia proyecta recibir a diferentes protagonistas de la provincia de Buenos Aires.

La renovación forma parte del proceso de modernización que DIB inició en los últimos años para adaptar sus contenidos y formatos al escenario digital.

Además, durante la asamblea se repasó la actividad desarrollada a lo largo del año. En ese período, la agencia recibió un Martín Fierro de los medios web en la categoría “mejor sitio de Investigación”.

La redacción de DIB tras las obras de remodelación.

Más de 30 años de información bonaerense

La Agencia DIB fue fundada en 1993 en La Plata a partir de la iniciativa conjunta de periodistas y editores de medios de distintas ciudades de la provincia.

El proyecto surgió con el objetivo de generar y distribuir información bonaerense con una mirada propia, a partir del trabajo de medios radicados en el territorio provincial.

Entre quienes impulsaron la iniciativa estuvieron Antonio Maciel, Guillermo Ignacio, Haroldo Zuelgaray, Roberto E. Rossi, Aníbal Filippini, Hugo Oscar Soto, Alfredo Ronchetti, Roberto Nazar, Oscar Cabreros y Miguel Angel Chiarantano.

En la actualidad, DIB mantiene una cobertura informativa en toda la provincia de Buenos Aires y produce contenidos sobre política, economía, sociedad, cultura, deportes, espectáculos y actualidad general.

También edita productos temáticos como Extra, Tranquera, Mundo Motor y Vida y Salud Hoy.

Con la renovación de autoridades y las obras en su sede de La Plata, la agencia inicia una nueva etapa de gestión enfocada en sostener su cobertura provincial e incorporar nuevos formatos digitales. (Con información de Agencia DIB)