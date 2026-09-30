Esperan una multitud: cómo será el operativo en la 52° Peregrinación Juvenil a Luján

El Gobierno de la provincia de Buenos Aires informó que asistirá a las y los fieles que participarán de la 52° Peregrinación Juvenil a Luján, que se realizará este sábado 3 y domingo 4 de octubre bajo el lema “Madre, en tu abrazo nos reconocemos hermanos”.

El operativo de acompañamiento contará con hospitales móviles, personal médico, ambulancias, baños químicos, efectivos policiales, patrulleros, controles de tránsito, personal de Defensa Civil, stands para proveer agua y alimentos, puntos de reciclaje y un escenario equipado para la realización de las misas.

“Acompañar a las y los fieles es una misión central para nuestra gestión; y este año, al igual que cada octubre, volveremos a estar junto a cada peregrino que vaya al encuentro de nuestra Patrona, la Virgen de Luján”, explicó Cristina Álvarez Rodríguez, jefa de Asesores del Gobernador.

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Además, durante el fin de semana, el ministerio de Seguridad sumará efectivos de todas las áreas, patrulleros, motos, caballos, un helicóptero, torres de iluminación, apoyo logístico de Defensa Civil y drones de monitoreo.

Por su parte, Salud aportará hospitales móviles, ambulancias, shock room móvil con personal médico, helicóptero sanitario y coordinación de la Región 7 de Salud para refuerzos de guardias en hospitales provinciales y municipales.

Según se informó, Desarrollo de la Comunidad asistirá a las y los peregrinos con 5 puestos de alimentación, 80 baños químicos y personal del Organismo de Niñez y Adolescencia para el acompañamiento de niños, niñas y adolescentes.

Además, el ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos intervendrá con puntos de suministro de agua a través de ABSA, torres de iluminación y grupos electrógenos con combustible.

En el caso de la cartera de Transporte, establecerá la prohibición de circular vehículos por la traza y garantizará móviles para la organización del tránsito, mientras que Ambiente pondrá a disposición puestos de separación de reciclado a lo largo de todo el recorrido.

Consolidada como el evento religioso más masivo del país, la peregrinación juvenil a Luján se realiza ininterrumpidamente desde 1975.

En ese marco, las y los fieles inician la caminata en Liniers, Ciudad Autónoma de Buenos Aires y avanzan hasta la Basílica de Luján atravesando los municipios de Tres de Febrero, La Matanza, Morón, Ituzaingó, Merlo, Moreno y General Rodríguez.

En total, caminan 60 kilómetros. Al finalizar el recorrido, las y los fieles comparten las misas que se celebran en el Santuario de Luján, del Arzobispado de Mercedes-Luján, a cargo del Padre Lucas García.

La Provincia articula la asistencia junto a los gobiernos locales y a la Comisión de Piedad Popular del Arzobispado de Buenos Aires, presidida por el Padre Juan Bautista Xatruch. El seguimiento del evento en tiempo real se realiza desde el Centro de Operaciones de Emergencias (COE), ubicado en las instalaciones de la Universidad Nacional de Luján. (NA)