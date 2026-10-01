Encuesta: el 54 % de los varones aún no tiene la cantidad de hijos que desearía

La encuesta muestra que la intención de tener hijos no necesariamente se traduce en una decisión inmediata

Victoria Álvarez Fortunato valvarez@lanueva.com Periodista y comunicadora. Forma parte del equipo de redacción de La Nueva desde 2022, donde cubre eventos locales, nacionales e internacionales, generando contenido para las ediciones impresa y digital, además de sus redes sociales.

Más de la mitad de los varones argentinos de entre 18 y 45 años todavía no alcanzó la cantidad de hijos que desearía tener.

El dato surge de Deseos reproductivos en la encrucijada. Motivaciones y barreras para decidir en un contexto de baja natalidad, la primera encuesta nacional de intenciones reproductivas desarrollada por el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) en Argentina.

Según el estudio, el 54 % de los varones aún no tiene la cantidad de hijos que quisiera. El deseo de formar o ampliar una familia también aparece con fuerza entre los más jóvenes: el 56 % de los varones de entre 18 y 24 años considera importante o indispensable tener hijos para alcanzar una vida plena.

La cifra contrasta con la registrada entre las mujeres de la misma edad, donde esa valoración alcanza al 34 %. De acuerdo con la encuesta, mientras entre las mujeres jóvenes se observa un quiebre más marcado con el mandato tradicional de la maternidad, entre los varones la paternidad continúa apareciendo como un proyecto valorado.

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"Comprender cómo los varones imaginan la paternidad, qué expectativas tienen y qué lugar ocupan los cuidados en sus decisiones es fundamental para analizar el escenario demográfico del país", sostuvo Mariana Isasi, jefa de Oficina de UNFPA en Argentina.

El deseo de ser padre y las dificultades para concretarlo

La encuesta muestra que la intención de tener hijos no necesariamente se traduce en una decisión inmediata. Entre los varones jóvenes aparece una mayor indefinición respecto de la paternidad. A diferencia de las mujeres de la misma generación, que expresan posiciones más definidas frente a la posibilidad de ser o no madres, entre ellos el proyecto de ser padres aparece menos integrado a la planificación del futuro.

Al mismo tiempo, existen preocupaciones vinculadas con la llegada de un hijo. El 33 % de los varones teme que tener un hijo perjudique su relación de pareja, frente al 22 % de las mujeres. Se trata de la única preocupación relevada en la encuesta en la que los hombres presentan un porcentaje superior al de las mujeres.

Sin embargo, la percepción sobre el impacto de la llegada de un hijo en la pareja también puede ser positiva. El 73 % de los varones considera que tener un hijo fortalece el vínculo, mientras que entre las mujeres esa proporción desciende al 51 %.

La encuesta también identifica otras motivaciones asociadas a la paternidad. Los varones otorgan mayor importancia que las mujeres a tener un hijo de un sexo determinado, preservar el apellido o el patrimonio, confirmar su fertilidad y obtener el reconocimiento social asociado con ser padres.

El cuidado, una tarea que todavía recae más en las mujeres

El deseo de ser padre, sin embargo, convive con una distribución desigual de las tareas dentro del hogar.

Los varones tienen una participación más activa en actividades recreativas, especialmente en jugar con sus hijos, una responsabilidad que asume el 21 %. En cambio, las tareas cotidianas vinculadas con las necesidades básicas, la salud y el aseo continúan recayendo mayoritariamente en las mujeres.

Esa diferencia también aparece entre quienes desean tener más hijos. El 18 % de las mujeres que tuvo menos hijos de los que hubiera querido señaló que el bajo involucramiento de su pareja en las tareas de cuidado y del hogar influyó en la decisión de no tener más.

Para UNFPA, la distribución de las responsabilidades familiares forma parte de las condiciones que permiten concretar los proyectos reproductivos. "La autonomía reproductiva y la corresponsabilidad en el hogar necesitan involucrar tanto a las mujeres como a los varones para que los proyectos familiares de las parejas puedan concretarse con equidad", afirmó Isasi.

Los resultados de la encuesta muestran así una diferencia entre el deseo de tener hijos y las condiciones en las que ese proyecto se desarrolla. Analizar estas experiencias permite incorporar la perspectiva masculina al debate sobre la baja natalidad en Argentina y observar cómo las decisiones reproductivas están atravesadas no solo por el deseo de tener hijos, sino también por las condiciones familiares y sociales en las que esos proyectos buscan concretarse.