Juicio contra Aníbal Lotocki: el cirujano declarará por las lesiones graves a cinco mujeres

Aníbal Lotocki declarará este miércoles en el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional Nº 17 de la Ciudad de Buenos Aires por las supuestas lesiones graves cometidas contra cinco mujeres.

Según consignaron fuentes del caso, Paola Auzmendi será la primera denunciante en comparecer ante los jueces Pablo Vega, Julio López Casariego y Juan Giudice Bravo, mientras que el acusado hará lo propio luego de la presunta víctima.

Además, Lotocki se encuentra imputado por el presunto homicidio simple con dolo eventual de Cristian Zárate, el hombre de 50 años fallecido el 15 de abril de 2021 luego de una cirugía estética realizada en el Centro Médico Conde (CEMECO), ubicado en el barrio porteño de Caballito, investigación en la que ya declaró.

El juicio se realiza en el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional Nº 17

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En este caso son juzgados el médico especialista en cirugía plástica Daniel Enrique Zambrano García; el médico anestesiólogo Santiago Luis Olguín y el médico y cirujano plástico Polansky Peláez Hoyos. Todos ellos, junto a la contadora y directora del Centro Médico Conde, Andrea Isabel Torelli, están señalados también como responsables del homicidio de Zárate.

Por otra parte, Florencia Krzeczek está acusada por presuntamente haber ocultado el teléfono del cirujano para que no lo hallaran los investigadores. (NA)