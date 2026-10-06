Murió Carlos Clerici, la emblemática voz de las campañas de Luchemos por la Vida

Carlos Clerici, el locutor, periodista y docente que durante 35 años puso su voz a las campañas de concientización vial de Luchemos por la Vida, murió este lunes por la tarde. Tenía 65 años.

La noticia fue confirmada por su familia a través de las redes sociales. “Hace un rato falleció papá, rodeado de su familia y seres queridos, muy en paz”, escribieron sus allegados en una historia publicada en la cuenta de Instagram del locutor.

En el mismo mensaje, destacaron que durante los últimos días “disfrutó y agradeció cada saludo y cada visita”.

Una de sus hijas, la ilustradora Mey Clerici, también lo despidió con una publicación en redes. Compartió un dibujo inspirado en Quizás, porque, de Sui Generis, y recordó algunos momentos de su infancia junto a su padre.

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“Gracias por enseñarme la letra de esta canción cuando era chiquita y presentarme a Charly García, y por llevarme en tu bicicleta de ruedas finitas mientras cantábamos por la calle. Te quiero”, indicó.

La voz que acompañó durante décadas las campañas de seguridad vial

Clerici se había recibido de locutor nacional en 1985, en el Instituto Superior de Enseñanza Radiofónica (ISER). Con el paso de los años, su voz se convirtió en una de las más reconocibles de los mensajes de prevención de accidentes de tránsito.

Su vínculo con Luchemos por la Vida comenzó junto con las primeras campañas de la organización y se extendió durante 35 años. A lo largo de ese tiempo, participó de los mensajes de concientización, materiales educativos y distintos eventos de la asociación.

Desde la ONG lo despidieron con un mensaje en sus redes sociales y destacaron tanto su compromiso profesional como su calidad humana.

“Gracias, Carlos, por brindarnos siempre tu amistad y desinteresado aporte profesional, que revelaban tu calidad humana”, expresaron. Además, señalaron que, aunque ya lo extrañan, su voz continuará presente “en cada mensaje de Luchemos por la Vida”.

Por su extensa trayectoria ligada a la organización, en diciembre de 2025 Clerici había recibido el Premio Luchemos por la Vida de Oro. En aquella oportunidad, la ONG también realizó un video institucional en el que repasó algunas de las campañas en las que había participado. (con información de NA)