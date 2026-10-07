Peste neumónica: qué es y cómo se contagia tras la alerta que generó una muerte en Rusia

La muerte de una técnica de laboratorio en la ciudad rusa de Irkutsk ocasionó que cinco hospitales sean puestos en cuarentena, a la vez que las autoridades solicitaron vigilar a 200 contactos mientras se esperan los resultados de los análisis e investigan si la mujer estuvo expuesta a la bacteria Yersinia pestis que ocasiona la peste.

Según la información de medios internacionales, Daria Shipilova, que tenía 28 años y que se desempeñaba como técnica de laboratorio en el Instituto Antiplaga de Irkutsk, un centro que trabaja con agentes infecciosos de alta peligrosidad, a comienzos de octubre, presentó un cuadro respiratorio grave, fue internada y murió.

Ante esta situación se investiga si pudo haber sufrido peste, una enfermedad provocada por Yersinia pestis, según explicó Cleveland Clinic, a la vez que indicó que esa bacteria puede afectar los ganglios linfáticos, la sangre, los pulmones o la garganta, mientras que, de acuerdo con el órgano afectado, se clasifica en peste bubónica, septicémica, neumónica o faríngea.

La forma bubónica compromete los ganglios linfáticos, mientras que la septicémica es una infección sistémica producida por bacterias en el torrente sanguíneo, la variante neumónica afecta los pulmones y la faríngea puede presentarse en la garganta. Anteriormente, la enfermedad provocó brotes con alta mortalidad, aunque los antibióticos permiten tratarla si se administra atención a tiempo.

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Qué ocurre en el caso de la peste neumónica

La peste neumónica puede aparecer cuando la infección se propaga hacia los pulmones desde otra parte del cuerpo o por el contagio desde una persona infectada, provoca neumonía y es la forma más peligrosa de la enfermedad, aunque resulta menos frecuente que las formas bubónica y septicémica, según diversos informes.

Por su lado, la Organización Mundial de la Salud (OMS) advierte que la peste neumónica o pulmonar es la presentación más virulenta, tiene un período de incubación que puede durar apenas 24 horas y, si no se diagnostica y trata en forma temprana, puede ser mortal. En tanto, cuando se la detecta dentro de las 24 horas desde el comienzo de los síntomas, las tasas de curación son altas.

En tanto, se indicó que las ratas, otros mamíferos y las pulgas pueden portar Yersinia pestis y la transmisión más habitual ocurre a través de la picadura de una pulga que antes se alimentó de un animal infectado, mientras que una persona también puede contagiarse al entrar en contacto con fluidos corporales o tejidos de un animal infectado.

Otra vía consiste en consumir carne cruda o poco cocida de un animal infectado, una situación que puede causar peste faríngea y, si una persona tiene la bacteria en los pulmones, puede transmitirla al toser o estornudar, mientras que, en ese caso, las gotículas respiratorias son el vehículo de contagio.

La OMS señala que las formas septicémica y neumónica son especialmente graves y sin tratamiento, la tasa de letalidad de la enfermedad puede oscilar entre el 30% y el 100%. La variante pulmonar, que puede desencadenar epidemias por transmisión entre personas, es mortal si no recibe tratamiento rápido.