Juicio por la muerte de Maradona: la Fiscalía dará a conocer sus alegatos este jueves

Los fiscales adjuntos de San Isidro, Patricio Ferrari y Cosme Iribarren, darán a conocer este jueves sus alegatos en el juicio por la muerte de Diego Armando Maradona, cuya acusación contra los siete imputados es homicidio simple con dolo eventual.

Fuentes vinculadas a la investigación informaron que ambos funcionarios judiciales tendrán un máximo de cuatro horas para realizar la lectura y pedir las penas o las absoluciones de los sindicados.

El exmédico personal del astro argentino y neurocirujano, Leopoldo Luque; la psiquiatra Agustina Cosachov; el psicólogo Carlos Díaz; el enfermero Ricardo Omar Almirón; el jefe de enfermería, Mariano Perroni; el clínico Pedro Di Spagna; y la coordinadora de Cuidados Domiciliarios de Swiss Medical, Nancy Edith Forlin, enfrentan una posible condena de entre ocho y 25 años de prisión.

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Luego será el turno del abogado Eduardo Ramírez, representante legal de Diego Maradona Junior, quien dará inicio a los alegatos de las querellas, las cuales podrán exponer durante tres horas.

Los asesores legales de los particulares damnificados continuarán con sus argumentos el martes 13 y el miércoles 14 en el Tribunal Oral en lo Criminal N.º 7 de San Isidro, al tiempo que los defensores de los acusados harán lo propio el 20, 21 y 22 del mes.

“No se admiten interrupciones, discrepancias, objeciones ni descalificaciones” que entorpezcan el desarrollo de los alegatos, advirtió el juez Alberto Gaig, a la vez que agregó: “No se va a permitir una nueva producción extensa de la prueba”.

“Se deberá evitar cualquier lectura extensa de chats, pericias y declaraciones; y no se reeditará la producción de audios”, concluyó.

La Fiscalía y las querellas sostienen que Maradona agonizó 12 horas y que falleció como consecuencia de un edema agudo de pulmón secundario a una insuficiencia cardíaca congestiva reagudizada y una miocardiopatía dilatada.

Sin embargo, la contraparte resalta que el deceso se trató de un evento cardíaco agudo, súbito e imprevisible. (NA)