La magia de Michael Jackson vuelve al escenario

El próximo Sábado 14 de Noviembre, llegará al Teatro Don Bosco “The King – Eternal Tour”, una experiencia que busca ir más allá del clásico tributo y recuperar la música, el ritmo y la potencia escénica que convirtieron a Jackson en uno de los artistas más influyentes de la cultura pop.

Al frente del espectáculo estará Leo Blanco, artista argentino especializado en la figura del Rey del Pop, cuya caracterización fue destacada en un documental producido por la BBC de Londres y difundido en más de 70 países.

La propuesta combina música, teatro, danza y acrobacia, junto con coreografías icónicas y una puesta audiovisual de gran despliegue. Cada canción busca recrear un universo diferente, con bailarines, actores, cambios de vestuario y escenas inspiradas en distintas etapas de la carrera de Michael Jackson.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

Una oportunidad para volver a encontrarse en vivo con esas canciones y movimientos que marcaron la historia del pop y descubrirlos a través de una producción pensada tanto para fanáticos como para nuevas generaciones.

Más información y entradas en OpenShow.com.ar