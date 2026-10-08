Ian Lucas suma una nueva función tras el éxito de ventas

La expectativa por la llegada de Ian Lucas a Bahía Blanca no para de crecer. A pocos días de habilitarse la venta de entradas para su primera presentación, la gran demanda del público motivó el anuncio de una nueva función para el Domingo 6 de Diciembre, a las 15:30, en el Teatro Don Bosco.

El creador de contenido y cantante argentino llegará a la ciudad con su Tour Argentina 2026, una gira que marca su encuentro con los seguidores que lo acompañan desde hace años a través de las redes sociales.

El espectáculo combinará música en vivo, bailarines, juegos, invitados especiales y mucha interacción con el público, en una propuesta especialmente pensada para sus fanáticos.

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La nueva función se suma a la presentación ya anunciada para el mismo Domingo 6 de Diciembre, ampliando las posibilidades para que sus seguidores de Bahía y la región puedan disfrutar del espectáculo.

Las entradas para la nueva función de las 15:30 ya están disponibles a través de OpenShow.com.ar