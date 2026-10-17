Gala Lírica Italiana con la Orquesta Sinfónica y el Coro Estable

Con el auspicio del Consulado General de Italia en Bahía Blanca y en el marco de la XXVI Settimana della Lingua Italiana nel Mondo ("Lingua geniale: ideare, progettare, creare con l’italiano"), se presentará la Gala Lírica Italiana.

La función será hoy, sábado 17 a las 20 en el Gran Plaza Teatro (Alsina 170). Esta actividad forma parte de la agenda del Instituto Cultural de la Provincia de Buenos Aires. Bajo la dirección del maestro Luis Belforte, la Orquesta Sinfónica Provincial y el Coro Estable de Bahía Blanca interpretarán un variado repertorio dedicado a las grandes obras de la música italiana.

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Maestro Luis Belforte

Alfredo Miranda

El concierto incluirá obras orquestales y corales como la Obertura de “I vespri siciliani” y el Coro de gitanos de “Il trovatore”, ambos de Giuseppe Verdi; los Intermezzos de “Manon Lescaut” de Giacomo Puccini y “Cavalleria Rusticana” de Pietro Mascagni; el Brindis de “La Traviata”, también de Giuseppe Verdi y “Fuentes de Roma”, de Ottorino Respighi. Además, se destacará la participación de solistas invitados: el barítono Alfredo Miranda interpretará “Largo al factotum” de Gioachino Rossini; la soprano Ana Filipich abordará “O mio babbino caro” de Giacomo Puccini ; el tenor Pablo Muñoz Barra cantará “Una furtiva lágrima” de Gaetano Donizetti y la contralto Jihan Jerez Ávalos dará vida a “Stride la vampa” de Giuseppe Verdi.

Ana Filipich

Pablo Muñoz Barra

Jihan Jerez Ávalos

El programa reúne obras emblemáticas del repertorio italiano, desde la fuerza dramática de Verdi y la intensidad lírica de Puccini y Donizetti, hasta la vitalidad de Rossini y la expresividad sinfónica de Respighi. Una selección que combina lo coral, lo orquestal y la participación de solistas, ofreciendo al público un recorrido por la tradición lírica y sinfónica de Italia en toda su diversidad expresiva.

Las entradas se podrán adquirir en el Gran Plaza Teatro (de lunes a sábado de 17:00 a 20:30). Descuentos a jubilados y estudiantes únicamente por boletería.