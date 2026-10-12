Gorzelany, campeona del mundo con Las Leonas, llega a Bahía: "Todos tenemos historias superadoras"

Mauro Gustavo Giovannini mgiovannini@lanueva.com Periodista. En La Nueva desde 2013. Especializado en el movimiento olímpico. Asistió a los Juegos Olímpicos de Río 2016, a los Juegos Olímpicos de la Juventud Buenos Aires 2018, a los Juegos Suramericanos de la Juventud Rosario 2022, a los Juegos Suramericanos Asunción 2022, a los Juegos Panamericanos Santiago 2023, los Juegos Olímpicos París 2024, los Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025, los Juegos Suramericanos de la Juventud Panamá 2026 y los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026, entre otros eventos internacionales.

"En un mundo donde todo es tan rápido, está bueno saber que toda la vida tiene un proceso”. Con esa idea, Francisco Burgos, uno de los impulsores de la iniciativa, explicó el espíritu de “Una noche donde todo se pone a prueba”, una charla que reunirá en nuestra ciudad a Agustina Gorzelany y Alejandro “Ruso” Marini.

El encuentro será este jueves 22, a las 19.30, en la sala 1 de Cinemacenter, ubicada en el Bahía Blanca Plaza Shopping. Las entradas se encuentran a la venta a través de Open Show.

Gorzelany, integrante de Las Leonas y campeona del mundo con la selección argentina de hockey, compartirá su recorrido en el deporte de alto rendimiento, con los desafíos, las decisiones y la disciplina que forman parte del camino hacia los grandes logros.

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Además, contará aspectos de la historia de su padre, combatiente de la Guerra de Malvinas, un vínculo que también forma parte de su historia personal y que cobró mayor visibilidad en el último tiempo.

Por su parte, Marini, rugbier, empresario bahiense e integrante de FUAR (Fundación de la Unión Argentina de Rugby), relatará cómo logró salir adelante después de un accidente que le cambió la vida y el papel que tuvieron su entorno y sus afectos en ese proceso.

La actividad contará con la moderación de Paola Marco. En una primera instancia, cada protagonista tendrá entre 20 y 30 minutos para contar su historia. Luego se abrirá un espacio de intercambio "dinámico" para que los asistentes puedan realizar preguntas y participar.

Burgos explicó que la iniciativa surgió de su interés por las charlas motivacionales y de una pregunta que lo acompañó durante mucho tiempo: por qué algunas personas logran atravesar situaciones difíciles y otras encuentran mayores obstáculos.

“Bahía es una ciudad grande y merecemos tener estas charlas, pero muchas veces tienen que ser afuera o en la capital”, señaló sobre el objetivo de acercar este formato a la ciudad.

La propuesta busca llegar a un público amplio, desde deportistas y entrenadores hasta integrantes de empresas y personas interesadas en conocer experiencias de superación.

“Todos tenemos historias en nuestras vidas superadoras, nada más que algunas son más conmocionantes”, sostuvo el organizador, quien destacó la importancia de escuchar otros recorridos para trasladar sus aprendizajes al deporte, al trabajo y a la vida cotidiana.

La idea también apunta a diferenciar el éxito del exitismo y a poner el foco en el proceso que existe detrás de cada resultado. “Para tener resultados hay que hacer un camino”, resumió Burgos.

Con capacidad para unas 550 personas, el encuentro cuenta con el acompañamiento de empresas y comercios locales. La intención de sus impulsores es que esta primera experiencia tenga continuidad y permita organizar dos o tres charlas por año, manteniendo la combinación de un protagonista local y otro de alcance nacional.