Cuándo y dónde jugará Boca la final de la Copa Sudamericana

Boca Juniors clasificó ayer a la final de la Copa Sudamericana 2026, tras eliminar al Vasco da Gama en el mítico Maracaná.

El partido decisivo por el título continental se jugará el sábado 21 de noviembre.

El mismo se disputarán en el estadio Metropolitano de Barranquilla, en Colombia, que cuenta con una capacidad para 46 mil espectadores y es la casa habitualmente del Seleccionado.

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Esta noche, además, se conocerá el rival del elenco argentino, que saldrá de Atlético Mineiro (Brasil) o Montevideo City Torque (Uruguay).

La otra semifinal de la Sudamericana se definirá desde las 19, en tierras uruguayas y tras la victoria de Mineiro por 3 a 0 en la ida.