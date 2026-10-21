El TAS revocó la sanción de Conmebol y Marcos Rojo jugará la revancha con Estudiantes en Brasil

El Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) falló a favor de Estudiantes de La Plata y Marcos Rojo está habilitado para jugar la revancha de las semifinales de la Copa Libertadores ante Flamengo en Brasil.

La decisión se tomó luego de la apelación que realizó el conjunto platense ante el tribunal, tras la negativa de la Conmebol respecto a la presencia del defensor en el encuentro de ida.

La novela de Rojo comenzó en las últimas semanas tras varios idas y vueltas para dejar su anterior equipo, Racing. Sin embargo, su arribo al "Pincha" parecía complicarse porque el mercado de pases ya había cerrado y la lesión de Gabriel Neves no requería el tiempo necesario de recuperación para liberar un cupo.

En este contexto, el ex defensor de la Selección argentina se reunió con el presidente de la AFA, Claudio "Chiqui" Tapia, y logró destrabar la situación.

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Pero en la previa de la ida de la semifinal de la Copa Libertadores le llegó un nuevo baldazo de agua fría a Estudiantes porque si bien estaba habilitado para el fútbol argentino, la Conmebol no dio el visto bueno para que juegue la serie contra Flamengo de Brasil.

Finalmente, Estudiantes utilizó su última bala al apelar contra el TAS, que decidió darle la razón al club de La Plata.

De esta manera, Rojo estará a disposición del director técnico Alexander Medina para el partido de vuelta ante Flamengo, que será este jueves a las 21:30 en el mítico Estadio de Maracaná.