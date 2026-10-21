Rosario, en crisis: Gómez Peña no será el DT pero colaborará con el club junto a otros ex jugadores

Sergio Daniel Peysse peche1503@hotmail.com Egresado del Instituto Superior en Ciencias de la Comunicación Social. Cronista de la sección Deportes de La Nueva. desde el 9 de octubre de 1995, especializado en fútbol. Entre 2002 y 2018 cubrió a Olimpo en Primera división. Trabaja en televisión y radio. Además, integró el equipo periodístico de "El Diario del Mundial", que se emitió en La Nueva Play.

“Siempre voy a estar para darle una mano al club, y más en este momento, que tocó fondo y hay un desorden generalizado en lo social, lo económico y lo institucional”.

En una frase, Federico Gómez Peña lo dijo todo. Lo conozco y sé que le duele el alma cada vez que tiene que referirse al debilitado y endeudado presente de Rosario Puerto Belgrano, hoy manejado por la voluntariosa y comprometida Angie Jacobo junto a tres dirigentes que quedaron de la Comisión Directiva que se armó a principio de año y que se fue disolviendo mientras se multiplicaban las promesas sin cumplir.

“Me llamó Angie para una reunión y le aclaré que si yo u otro técnico se hacía cargo de la Primera, había que tomar decisiones que a muchos no le iban a gustar”, recitó “Peco” (de último paso como orientados del Rosa en 2025), quien tomó la decisión de formar, junto a un grupo de amigos y ex jugadores, una comisión externa a la entidad para colaborar con el fútbol Menor y Juvenil.

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Según reiterados testimonios y quejas de socios, hinchas y allegados, el presupuesto destinado al plantel mayor está desfasado y todos los meses se originan deudas porque los ingresos al club son menores a los egresos destinados a sueldos que, en su momento, prometieron dirigentes que ya no están.

Ese fue el causante del alejamiento del entrenador Marcelo Katz, quien en su momento declaró: “Nos dijeron que nos teníamos que ir porque no nos podían pagar más: ni lo anterior, ni esto, ni lo que viene". Esas versiones, más otras vertidas referidas a deudas, horas después fueron desmentidas por la entidad mediante la publicación de un comunicado social.

Lo que llamó la atención fue que la campaña del “Francés” con Katz a la cabeza venía cumpliendo con todas las expectativas: segundo en el Clausura de la B y en el mismo puesto en la tabla general de la temporada.

Como las arcas del tricolor puntaltense no cuentan con avales para salir a buscar DT, al frente del primer equipo continuará Walter Martínez, hasta hace 10 días coordinador del fútbol Menor y Juvenil. Junto a él seguirá otro con ADN rosarino: Rodrigo Quijano.

“Para acomodar el club hay que empezar desde la base, apuntar a las formativas, cancelar deudas, cumplir con las sanciones (las aplicadas por el Tribunal de Penas de la Liga del Sur), hablar con los padres y reorganizar las categorías para poder seguir compitiendo como Rosario siempre lo hizo”, resumió, con angustia y un pequeño atisbo de esperanza pensando en 2027, Fede Gómez Peña.