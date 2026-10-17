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Liga del Sur.

Rosario publicó un comunicado desmintiendo a Katz tras su salida

El club puntaltense salió al cruce de las versiones del entrenador.

Foto: archivo-La Nueva.

Rosario Puerto Belgrano publicó un comunicado en las últimas horas de anoche, para dar su versión de los hechos tras la salida del entrenador Marcelo Katz, quien dejó de ser el DT del equipo principal del cllub.

En el mismo la institución enfatiza en que "quiere desmentir categóricamente las acusaciones sobre una supuesta falta de voluntad de pago al cuerpo técnico".

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En relación a esto, el ex-DT le había explicado a La Nueva. lo siguiente: "Nos dijeron que nos teníamos que ir porque no nos podían pagar más: ni lo anterior, ni esto, ni lo que viene".

El comunicado completo de Rosario:

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