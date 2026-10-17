El rugby femenino se concentra en Puerto Belgrano para jugar otra fecha

Palihue, UNS y Puerto Belgrano serán tres de los equipos animadores de la fecha de este sábado.

La única actividad de rugby oficial prevista para este fin de semana en nuestra ciudad y la región se concentrará este sábado en las instalaciones del club Puerto Belgrano RHC.

Allí se jugará desde las 12 la segunda fecha del torneo "Camino al 15" de equipos femeninos de primera división.

Si bien el certamen femenino se juega los domingos, en esta ocasión se adelanta la fecha para hoy por el Día de la Madre.

Participarán un combinado integrado por jugadoras de Puerto Belgrano RHC, Punta Alta RC y Sol de Mayo (Viedma) más Palihue, Universidad Nacional del Sur y Santa Rosa RC.

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El cronograma de partidos comienza con Puerto/PARC/Sol de Mayo-Palihue a las 12 y sigue con Santa Rosa RC-UNS desde las 12.40. Luego de un breve descanso entre las 13.20 y las 13.40 -aproximadamente- se reanudarán los partidos con Puerto Belgrano/PARC/Sol de Mayo-Santa Rosa RC (13.40) y Palihue-UNS (14.20).

Hay que tener en cuenta que es un torneo amistoso en el que los equipos pueden ir mezclando jugadoras según disponibilidad de cada uno. El objetivo es que todos puedan jugar en este trayecto en la rama femenina que es una adaptación para pasar -definitivamente- a la modalidad de XV (quince jugadoras por equipo).

Por otra parte, el próximo domingo 25 del corriente se jugará por primera vez en las instalaciones del club Santa Rosa RC, cuyo equipo se formó este año.