Para disfrutar hoy con los de ayer: las Leyendas de Boca y el Senior de Villa Mitre juegan en El Fortín

En agosto de 2022 el Senior de Boca y Villa Mitre también se enfrentaron en El Fortín. Foto: Archivo-La Nueva.

Una partido para disfrutar de grandísimos jugadores habrá esta tarde en nuestra ciudad, cuando se midan las Leyendas de Boca Juniors contra el equipo Senior de Villa Mitre.

El encuentro exhibición se jugará en El Fortín y las entradas pueden adquirirse accediendo a TicketBahia.com hasta el horario del inicio del juego.

Además, los tickets también pueden comprarse desde las 12 en la propia boletería del estadio.

Las generales tienen un costo de $20.000 y las plateas cuestan $40.000.

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El equipo del Xeneize será dirigido por Enrique "Quique" Rabina y contará con destacadísimas figuras, que definitivamente marcaron la historia de uno de los clubes más importantes del mundo.

El plantel boquense estará integrado por Roberto Abbondanzieri (quien palpitó la previa con La Nueva.: "Nunca perdí en Bahía y salí campeón"), Rolando Schiavi, Facundo Imboden, Pablo Álvarez, Cristian Erbes, Aníbal Matellán, Ariel Carreño, José Basualdo, Santiago Silva, César Lapaglia, Pablo Mouche, Luciano Tamargo, Daniel Tilger, Rogelio Martínez y Juan Enrique Gutiérrez.

Mientras que el equipo bahiense será dirigido por el cuerpo técnico integrado por José Alfredo García Sierra, Jorge Ochoa y Eduardo Arango.

El equipo de Villa Mitre tendrá a históricos jugadores del club de distintas épocas.

El plantel tricolor será con: Diego Manganaro, Leonardo Neuman, Marcos Urrutia, Martín Salgueiro, Federico Mancinelli, Gabriel Dawalder, Martín Manganaro, Hernán Manganaro, Fernando Linsuai, Jorge Ochoa, Raúl Massa, Martín De Poli, Martín Carballeda, Martín “Gula” Aguirre, Pablo Gilardi, Martín Carrillo, Emiliano Morresi, Luis “Paquillo” Sánchez, Matías Vázquez, Mario Estrada, Matías Belleggia, Juan Manuel el “Cordobés” Fernández, Dante Yelpo y Daniel Arenzo.

Yelpo y Fernández recibirán un reconocimiento en la previa del juego, como reconocimiento a su trayectoria.

Además, Martín Salgueiro sufrió una lesión en el último entrenamiento y no podrá sumar minutos, aunque será parte del plantel.

El árbitro principal será Gustavo Altuna.

Se llevó la copa en 2022

Con goles de Ariel Amaya (a los 6 minutos), en el local y Matías Donnet (a los 20m), en la visita, ambos en el primer tiempo, un equipo conformado por exVilla Mitre y el Senior de Boca empataron 1 a 1 en El Fortín y en la definición por penales terminó ganando la visita, por 3 a 1, cuando, el 15 de agosto de 2022 se enfrentaron en El Fortín.

De esta manera, el auriazul se quedó con la Copa 98º Aniversario de Villa Mitre.

En la definición desde los 12 pasos, Fabricio Amaya (VM) le atajó un penal a Antonio Barijho. Lo mismo hizo Ignacio Presedo (Boca) con Martín Carrillo.

Para Boca convirtieron Fioretto, Ledesma y Donnet.

El tanto, para la Villa anotó Martín el Gula Aguirre, mientras que fallaron Ariel Amaya y Osvaldo López.

Los planteles

Estos fueron los jugadores que participaron aquella tarde:

Villa Mitre: Fabricio Amaya, Fermín Ponte, Víctor Paz, Guillermo Dindart, Nicolas Veinticinque, Osvaldo López, Mario Martínez, Diego Escudero, Alejandro Hidalgo, Julio Román, Martín Carrillo, Pablo Gilardi, Gabriel Wentland, Ariel Amaya, Sergio Escudero, Nestor Bacaicoa, Lucas López, Dante Yelpo, Rómulo Severini, Juan Stalloca, Manuel Fernández, Jorge Ochoa, Diego Banegas, Pablo Landeiro, Martín Aguirre, Gabriel Dietrich, Daniel Ocampo, Diego Minor, Pablo Arriagada, Cachi Porra, Gastón Salas, Horacio Schumacher y Carlos Yulita. DT: Néstor "Titi" Santanafessa.

Boca: Matías Donnet, Pablo Ledesma, Clemente Rodríguez, Antonio Barijho, Marcelo Delgado, Mauricio Serna, Cristian Muñoz, Ignacio Presedo, Pablo Jerez, Jorge Martínez, Gustavo Pinto, Mauro Navas, Nahuel Fioretto, Jorge Enrique Álvarez, Martín Andrizzi, Ariel Carreño, Ariel Rosada, Matías Arce y Walter Pico. DT: Blas Armando Giunta.