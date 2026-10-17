Campeonato Argentino: Damas y Caballeros de Bahía juegan por su lugar en la elite nacional

Los Seleccionados Mayores de la Asociación Bahiense de Hockey comienzan a disputar los cruces del Campeonato Argentino, que se desarrolla desde el miércoles y hasta mañana en Córdoba bajo la fiscalización de la Confederación Argentina.

En la rama femenina, Bahía jugará las semifinal por el quinto puesto y por un triunfo que le permita asegurar su plaza en la Zona Campeonato.

Los varones, en tanto, intentarán ganar para tener su gran chance de disputar el partido decisivo por dar el salto desde la Zona Ascenso hacia el mejor torneo del país.

*Damas

El Seleccionado femenino cerró tercero la fase de grupos y hoy se medirá ante San Juan.

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El partido se jugará desde las 11.50 en la cancha "Soledad García" del Polo Deportivo Mario Alberto Kempes.

En caso de ganar, Bahía asegurará la permanencia y jugará la final por el quinto puesto, ante el vencedor del duelo entre Salta y Mar del Plata,

Mientras que en caso de perder, se medirá ante el ganador del cruce entre Tandil y Entre Ríos.

Las semifinales por el título, en tanto, la jugarán: Litoral-Mendoza (a las 15.10) y Córdoba-Buenos Aires (17).

*Varones

El Seleccionado de Caballeros jugará hoy ante Entre Ríos, luego de ser segundo en su grupo en la Zona Campeonato.

El combinado de nuestro medio se presentará a las 17 en cancha de Jockey.

Si gana, Bahía jugará por dar el salto a la Zona Campeonato y lo hará ante el perdedor del cruce entre Tandil y Salta.

En caso de perder, el Naranja cerrará su participación ante el que caiga entre Santa Fe y Santiago del Estero.