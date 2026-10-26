“No lo conozco”: Franco Colapinto le contestó al periodista británico que se había burlado de su nacionalidad

Franco Colapinto le respondió con altura al periodista británico Jeremy Clarkson tras la controversia generada en el Gran Premio de Estados Unidos.

El famoso presentador, que estuvo en el Circuito de las Américas como invitado de Alpine, lanzó una frase repudiable en la transmisión de Sky Sports al afirmar que el piloto albiceleste tenía una sanción “por ser argentino” y que él mismo le pondría una por ese motivo.

Tras la carrera, el piloto de Pilar dio la cara ante los medios internacionales y se encargó de desligar a la escudería de las palabras del británico.

“Por supuesto, no tiene nada que ver con el equipo. Dio una entrevista por su cuenta, no es algo relacionado con el equipo. Creo que siempre ha sido un poco de hacer bromas. No lo conozco realmente, pero eso me dijeron”, explicó en diálogo con MotorSport Latinoamérica.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

En esa misma línea, el joven de 23 años prefirió enfocar su mensaje en la lucha contra el hostigamiento y los discursos discriminatorios dentro del deporte motor.

Creo que siempre ha sido un poco de hacer bromas. No lo conozco realmente, pero eso me dijeron.

“Supongo que hay que intentar centrarnos en nosotros mismos. Yo intento mejorar la situación, por supuesto, pero hace falta la ayuda de mucha gente, no solo la mía. Veremos cómo termina todo, pero sí, no es lo mejor”, remarcó sobre la actitud de Clarkson.

La repercusión de los dichos del invitado británico fue tan grande que la propia escudería Alpine debió emitir un comunicado oficial para despegarse de la situación.

El equipo francés remarcó que las opiniones vertidas no representan en absoluto los valores de respeto y amabilidad que promueve la estructura, y cerró filas en torno a su corredor con un mensaje contundente: “Franco es nuestro piloto y tiene todo nuestro apoyo”.

El cruce sumó además la reacción de Jamie Campbell-Walter, representante del argentino, quien cruzó fuertemente en redes sociales al periodista inglés.

De esta manera, mientras intenta dejar atrás un fin de semana complicado desde lo deportivo en suelo norteamericano, Colapinto volvió a mostrar madurez para ponerle límites a los ataques y sostener una postura firme en el ambiente de la Fórmula 1.