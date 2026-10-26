Clausura liguista: Villa Mitre y Libertad le bajan el telón a la 13ª fecha

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Con mucho en juego, Villa Mitre y Libertad cerrarán esta tarde la 13ª fecha del certamen Clausura en el máximo nivel del fútbol liguista.

Tricolores y milrrayitas estarán frente a frente desde las 16, en El Fortín de Maipú y Necochea.

Juan Vega será el encargado de impartir justicia.

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La jornada comenzó el viernes con el triunfo de Huracán ante San Francisco (2-0) y continuó ayer con la victoria de Liniers ante Sporting (1-0) y de La Armonía ante Bella Vista (1-0).

Las tablas

CLAUSURA. 1º) Huracán, 21 puntos; 2º) San Francisco, 18; 3º) La Armonía y Bella Vista, 17; 5º) Sporting, 16; 5º) Villa Mitre, 15; 7º) Liniers, 13 y 8º) Libertad, 12.

ACUMULADA. 1º) Huracán, 47 puntos; 2º) Bella Vista, 42; 3º) Liniers, 36; 4º) Villa Mitre, 34; 5º) San Francisco y La Armonía, 31; 7º) Libertad, 30 y 8º) Sporting, 29.