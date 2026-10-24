Torneo Clausura: con tres partido se abre la fecha 13 de la "B"

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Con tres encuentros comienza esta tarde la fecha 13 del Torneo Clausura de la Primera División "B", luego del inicio en la "A" ayer.

Todos los cotejos comenzarán a las 16 y se jugarán en escenarios naturales.

En el Roberto Carminatti, Olimpo recibirá a Sansinena, en busca de asegurar el número 1 de cara a los playoffs.

El juez del encuentro será Fernando Sepúlveda.

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Un triunfo le alcanzará independientemente de lo que suceda con su perseguidor Tiro Federal, que hoy será local de Dublin.

En el Onofre Pirrone pitará Raúl Kerman.

Mientras que en el Puerto, se medirán Comercial y Pacífico con el arbitraje de Javier Tamaro.

La fecha se cerrará mañana en Punta Alta, donde Rosario recibirá a Pacífico de Cabildo. El juez será Matias Islas.

*Las tablas

Así están las posiciones:

-Clausura: 1°) Olimpo, 27 puntos; 2°) Tiro Federal, 22; 3°) Rosario, 21; 4°) Comercial, 19; 5°) Pacífico de Bahía Blanca, 15; 6°) Sansinena, 11; 7°) Pacífico de Cabildo, 9; y 8°) Dublin, 4.

-Acumulada: 1°) Tiro Federal, 49; 2°) Rosario, 47; 3°) Comercial, 46; 4°) Olimpo, 43; 5°) Sansinena, 32; 6°) Pacífico de Bahía Blanca, 23; 7°) Dublin, 21 y 8°) Pacífico de Cabildo, 17.