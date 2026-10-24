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Fórmula 1.

En vivo: Franco Colapinto pasó la Q1 en la clasificación del GP de Austin, Estados Unidos

El argentino busca la mejor posición para la competencia de mañana.

(Nota en desarrollo)

Se está disputando la clasificación en el circuito de las Américas en la ciudad texana de Austin, con la participación de Franco Colapinto.

18:36

Por ahora, afuera

Franco Colapinto (13°) con 1:35.877 y Pierre Gasly (12°) con 1:35.777 están quedando eliminados en este momento.

18:34

Gasly, delante de Colapinto

Pierre Gasly cierra su primer registro en Q2 con un tiempo de 1:35.777 que lo deja justo por delante de Franco Colapinto por apenas 0.100. Los de Alpine están 12° y 13° respectivamente.

18:32

Verstappen, el líder

Max Verstappen marca una gran vuelta y lidera la tanda ahora con un tiempo de 1:34.471 por delante de Lewis Hamilton (1:34.833) e Isack Hadjar (1:34.887).

18:30

Primer giro del argentino

Franco Colapinto termina su primer giro de la Q2 con una vuelta de 1:35.877

18:27

Comenzó la Q2

Se dieron inicio a los segundos 15 minutos para dictaminar quiénes serán los 10 primeros autos que largarán en el Gran Premio de los Estados Unidos.

18:22

Finalizó la Q1

Valtteri Bottas de Cadillac (22°), Sergio Checo Pérez de Cadillac (21°), Alex Albon de Williams (20°), Carlos Sainz Jr. de Williams (19°), Lance Stroll de Aston Martin (18°) y Esteban Ocon de Haas (17°) son los seis eliminados en esta tanda.

18:20

Colapinto y Gasly pasaron a Q2

Los pilotos de Alpine mejoraron sus tiempos y están en la segunda etapa de la clasificación. El argentino fue más rápido con 1:35.898 (13º puesto), mientras que el francés (14º) cerró con 1:35.969.

18:15

Colapinto, por el segundo intento

El piloto de Alpine se ubica 17º, fuera de la clasificación, y buscará una nueva vuelta rápida para avanzar a Q2. 

18:10

Primer tiempo de Colapinto

El argentino marcó 1:36.878 en su primer intento, lejos de los primeros lugares pero con margen para mejorar. 

18:08

Verstappen y Hadjar, al frente

Los pilotos de Red Bull desplazaron a Hamilton en el inicio de la clasificación. Colapinto aún sin abrir la vuelta. 

18:05

Comenzó la Q1 en el GP de los Estados Unidos

En la primera largada en la clasificación Franco Colapinto hizo un tiempo de 1.36.878; a 1.678 milesimas de diferencia de su compañero Pier Gasly 

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