Franco Colapinto, tras la clasificación: "Desde ayer que no encontramos el auto"

Franco Colapinto terminó 14° en el Gran Premio de Estados Unidos, tras superar la Q1 y meterse entre los 15 mejores del sábado, pero su posición final en la grilla de largada de este domingo quedó condicionada por una sanción técnica.

El piloto argentino sufrió una penalización de diez puestos y largará desde el 21° lugar de la grilla. Tras la clasificación de este sábado, el hombre de Alpine fue consultado sobre cómo sintió el auto en la qualy. "Nos estuvo costando mucho, desde ayer que no encontramos el auto y cuando vamos rápido por los pianos se complica un poco", expresó el argentino.

Y pidió: "Ojalá que mañana (por este domingo) estemos un poquito más firmes".

Colapinto deberá cumplir una penalización de diez lugares por haber utilizado una cuarta unidad de control electrónico en la temporada, cuando el reglamento permite un máximo de tres. Este es el motivo por el que partirá en la posición 21ª.

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Cuando le preguntaron si notó alguna mejoría en su auto, el piloto de Alpine fue contundente: "De ayer a hoy un poquito mejoró, no tanto como esperábamos, pero un poquito sí".