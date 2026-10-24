Gran Premio de Estados Unidos: comenzó la última prueba para Franco Colapinto y Alpine

Comenzó la práctica libre 3 de la Fórmula 1, correspondiente al Gran Premio de Estados Unidos, que se correrá este domingo a las 17 hora de nuestro país.

Franco Colapinto y Alpine ya prueban en la pista del Circuito de las Américas en la ciudad texana de Austin. El trazado tiene una extensión de 5,513 kilómetros y allí se correrá a 56 vueltas en la prueba principal.

Las actividades preliminares al GP de Estados Unidos comenzaron ayer con las pruebas libres 1 y 2, en las que el piloto argentino finalizó 17º y 15º respectivamente.

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En la primera de esas tandas Franco recibió una sanción de 10 posiciones para la carrera del domingo. La penalización se dio por usar la cuarta unidad de control electrónico, cuando en el reglamento se especifica que solo se pueden usar tres.

Luego de la práctica libre 3 de hoy, la actividad continuará este mismo sábado con la clasificación para la carrera de mañana. Este importante momento se podrá ver a las 18 (hora de nuestro país), con televisación de Fox Sports y Disney+.

Cronología FP 3

La siguiente es la cronología de la práctica libre 3 (Free Practise 3 en inglés):

14.30. ¡Comenzó la tercera ronda de entrenamientos! Los pilotos comenzaron a circular por el trazado estadounidense. Tendrán una hora para rodar. No significa que todos salgan al mismo tiempo.

14.33. Franco Colapinto fue no de los primeros en salir a girar, junto con Sergio Pérez (Cadillac).

14-36. En sus dos primeros giros l piloto argentino realizó los tiempos de 1m41s y luego mejoró a 1m40s/241, mientras que "Checo" Pérez -primero en salir a pista- totalizó un tiempo de vuetla de 1m39s/880.

14.39. También gira ya Pierre Gasly (Alpine), quien hizo en la vuelta rápida 1m37s/592.

14.48. Liam Lawson (Racing Bulls) se queda con el mejor tiempo parcial con 1m36s/420. Lando Norris (McLaren) había mejorado ese registro pero la FIA le anuló el tiempo por haber salido de los límites de pista, esa franja color rojo a la salida de las curvas.

14.50. Max Verstappen (Red Bull) mejora lo de Lawson con registro de 1m35s/703.

14.52. Franco Colapinto (Alpine) volvió a boxes para revisión y esperar nueva salida.

14.53. Lewis Hamilton (Ferrari) se queda con el Nº1 de mejor tiempo parcial: 1m35s/561.

15. Transcurrida la primera media hora, es Charles Leclerc (Ferrari) quien se subió al top 1 tras hacer un giro en 1m35s/127.

15.03. Volvió a la pista Franco Colapinto (Alpine).

15.13. Kimi Antonelli (Mercedes) se convirtió en protagonista de la FP3 al mejorar el tiempo de Leclerc, con tiempo de 1m35s/015s., logrando el Nº1.