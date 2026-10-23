GP de Estados Unidos: Colapinto fue 17º en la práctica libre y recibió una sanción

Con Franco Colapinto en acción, se puso en marcha esta tarde el Gran Premio de Estados Unidos, correspondiente a la fecha 18 del Campeonato Mundial.

El piloto de Alpine terminó 17º en la primera Práctica Libre, que fue liderada por Charles Lecrec (Ferrari).

Además, durante la tanda de entrenamientos se conoció que Franco fue sancionado con 10 posiciones para la carrera del domingo, que se pondrá en marcha a las 17.

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La penalización se dio por usar la cuarta unidad de control electrónico, cuando en el reglamento se especifica que solo se pueden usar tres.

La actividad continuará a las 18 con la segunda Práctica Libre.

*La agenda

Viernes 23:

-Práctica libre 2 a las 18

Sábado 24:

-Práctica libre 3 a las 14:30

-Clasificación a las 18

Domingo 25:

-Carrera a las 17